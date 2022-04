Sopot. Nielegalny turniej pokera. Zatrzymano 14 osób

We wtorek funkcjonariusze pomorskiego KAS poinformowali o akcji, którą zorganizowano w ubiegłym tygodniu na terenie Sopotu. Mundurowi zatrzymali 14 osób, które usłyszały zarzuty organizacji, współudziału w organizacji oraz uczestniczenia w grze hazardowej, urządzanej wbrew przepisom ustawy o grach hazardowych.

- Sześciu z graczy skorzystało z prawa do zgłoszenia wniosku o zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, deklarując kary grzywny w łącznej wysokości prawie 35 tys. złotych. Dokonano również tymczasowego zajęcia mienia w kwocie prawie 40 tys. zł oraz 15 tys. euro - poinformował rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku asp. Sebastian Pakalski.

Gra w pokera – jak przypominają funkcjonariusze - jeżeli jest rozgrywana o nagrody pieniężne lub rzeczowe, to jest w rozumieniu ustawy grą hazardową. Urządzanie i prowadzenie gier hazardowych wbrew przepisom ustawy stanowi przestępstwo skarbowe i podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat 3, albo obu tym karom łącznie.

Urządzanie turnieju pokera bez dokonania wymaganego zgłoszenia podlega karze do 10 tys. złotych, zaś w przypadku uczestnictwa w takim turnieju kara wynosi 100 proc. uzyskanej wygranej niepomniejszonej o kwoty wpłaconych stawek.