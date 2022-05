Co z pieniędzmi dla Polski? Ursula von der Leyen: "Praworządność jest fundamentalną wartością Unii"

Od miesięcy słyszymy, że pieniądze z Funduszu Odbudowy czekają na Polskę, a Komisja Europejska jest skłonna pójść Polsce na rękę. Wystarczy, że rządzący spełnią warunki wyznaczone przez Trybunał oraz Komisję i zlikwidują Izbę Dyscyplinarną.

Rzecznik rządu Piotr Piotr Muller ogłosił 16 maja w TVP Info, że jeśli zostanie przyjęta tzw. prezydencka ustawa o Sądzie Najwyższym, pieniądze z Funduszu Odbudowy zostaną Polsce niezwłocznie wypłacone.

Podobne doniesienia zaniepokoiły Parlamentarzystów z list europejskich socjalistów, zielonych i lewicy, którzy już w marcu wystosowali w tej sprawie pismo do Komisji Europejskiej. Przewodniczący, w tym przypadku Ursula von der leyen powinien według nich stać na straży praworządności w Europie i nie pobłażać Polsce oraz zażądali zapewnień, że tak właśnie się stanie.

Przewodnicząca wysłała właśnie pismo z odpowiedzią, które jednoznacznie wyjaśnia, że jeśli polski rząd, nie spełni wymagań, nie może liczyć na żadne pieniądze:

- "Praworządność jest fundamentalną wartością Unii, gwarantowaną przez art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, a Komisja jako strażnik traktatów jest odpowiedzialna za nadzorowanie tego, że jest on respektowany"

TSUE odrzucił polski sprzeciw do "pieniądze za praworządność". Czy rząd rozumie co to oznacza?

W lutym 2022 Polska przegrała spór o uruchomiony przez Komisję Europejską mechanizmu "pieniądze za praworządność". TSUE odrzuciło wówczas wszystkie argumenty naszego kraju, że mechanizm jest niezgodny z Traktatami, prawem unijnym, oraz ma charakter dyskryminujący i sankcyjny oraz nakazało zastosować się do wskazanych kryteriów.

Dziś kryteria które mamy spełnić żeby zasłużyć na miano kraju praworządnego, nazywane są "kamieniami milowymi". Polska musi je przejść, żeby ubiegać się o fundusze. Kamienie milowe są trzy:

Izba Dyscyplinarna musi zostać zlikwidowana,

System dyscyplinowania sędziów musi zostać zreformowany tak, by zapewniał niezależność oceny sędziów,

Sędziowie usunięci przez Izbę Dyscyplinarną muszą mieć możliwość powrotu do orzekania.

Von der Leyen w swoim liście do Europarlamentarzystów pisze, że każdy krajowy Plan Odbudowy musi spełnić określone przez Komisję kryteria i rekomendacje, które zostały wyznaczone dla każdego kraju z osobna i wskazuje wprost:

-" W przypadku Polski takim wyzwaniem, które zostało określone, jest niezależność sądownictwa".

Prezydencka ustawa o Sądzie Najwyższym nie zapewni nam pieniędzy z Unii?

Z tej korespondencji wynika nie tylko to, że polski rząd jest w błędzie ogłaszając, że Krajowy Plan Odbudowy zostanie wkrótce zaakceptowany, ale także to, że doprowadzi do tego przyjęcie prezydenckiej ustawa o Sądzie Najwyższym.

Warto pamiętać, jak ten projekt ustawy komentowała Naczelna Rada Adwokacka, a była to tylko jedna z wielu organizacji eksperckich, która mocno skrytykowała dokument.

NRA podkreślała, że projekt nie rozwiązuje najważniejszej kwestii, będącej źródłem praworządności w Polsce. Nie odnosi się bowiem do Krajowej Rady Sądownictwa, jej braku niezależności i roli w całym procesie nominowania sędziów na stanowiska.

Bardzo wyraźnie podkreśliła to także w swoim piśmie przewodnicząca KE:

-" Komisja musi być przekonana, że na poziomie krajowym istnieje solidny system zarządzania i kontroli, który chroni interesy finansowe Unii. Niezależne sądownictwo jest zasadniczym elementem takiego systemu, który przyczynia się do zapobiegania, wykrywania i korygowania potencjalnych nieprawidłowości, takich jak defraudacja czy korupcja".

List wystosowany przez Ursulę von der Leyen do Europarlamentarzystów zatroskanych brakiem praworządności w Polsce wyraźnie pokazuje więc, że kierunek podjęty przez Polski rząd w drodze do spełnienia oczekiwań Komisji Europejskiej, jest dalece niewystarczający.