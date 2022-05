Premier: Polska zamknęła negocjacje dotyczące wszystkich kamieni milowych

W czasie konferencji prasowej premiera, która odbyła się w gospodarstwie rolnym na Mazowszu, szef rządu odpowiedział na pytanie, kiedy do Polski trafi pierwsza transza europejskich środków w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO).

REKLAMA

Dziennikarze usłyszeli, że przed tygodniem Polska zamknęła negocjacje związane z kamieniami milowymi jakie Komisja Europejska ustaliła dla naszego kraju. Przejście kamieni milowych jest niezbędne do zatwierdzenia KPO i są następujące:

Izba Dyscyplinarna musi zostać zlikwidowana,

System dyscyplinowania sędziów musi zostać zreformowany tak, by zapewniał niezależność oceny sędziów,

Sędziowie usunięci przez Izbę Dyscyplinarną muszą mieć możliwość powrotu do orzekania.

Mateusz Morawiecki wyjaśnił, że Krajowy Plan Odbudowy został już przyjęty przez Komisję Europejską i teraz po obu stronach trwają procedury wewnętrzne:

-"Po ich stronie jest to tzw. rada ekonomiczno-finansowa, która musi to przyjąć. Po naszej stronie zobowiązanie do zmian legislacyjnych, które wiążą się z Izbą Dyscyplinarną Sądu Najwyższego"

Z tego co premier mówi wynika, że akceptacja KPO nastąpiła przed dokonaniem faktycznych zmian w sądownictwie polskim i bazuje na zapewnieniach, że zostaną wprowadzone. Czy słowa premiera nie leżą w sprzeczności z tym, o czym Przewodnicząca Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyer dopiero co pisała do Europarlamentarzystów? :

W swoim liście do nich podkreśliła, że każdy Krajowy Plan Odbudowy musi spełniać określone kryteria. Dla nas zostały wyznaczone wspomniane kamienie milowe:

-" W przypadku Polski takim wyzwaniem, które zostało określone, jest niezależność sądownictwa".

Prezydencki projekt zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym. Zmiany zaproponowane przez Andrzeja Dudę

Projekt ustawy o zmianach w Sądzie Najwyższym, zgłoszony przez pana Prezydenta przewiduje, że:

Izba Dyscyplinarna zostanie zlikwidowana,

Zastąpi ją Izba Odpowiedzialności Zawodowej

Obecni sędziowie Izby Dyscyplinarnej będą mieli wybór: odejść w stan spoczynku lub zostać w Sądzie Najwyższym.

Wprowadzona zostanie instytucja "testu bezstronności sędziego". Będzie ona przysługiwała stronom postępowania, i będzie mogła być uruchomiona zarówno do bieżących postępowań, jak i tych zakończonych prawomocnym wyrokiem

Założenia tego projektu zostały jednak skrytykowane przez prawników. Naczelna Rada Adwokacka zauważyła, że nie rozwiązują najważniejszego problemu: nie odnoszą się do wadliwego powołania Krajowej Rady Sądownictwa, odpowiedzialnej za nominacje nowych sędziów.

Premier podczas konferencji zauważył jednak, że projekt prezydencki otrzymał pozytywną opinię Komisji Europejskiej:

-"Pan prezydent, poprzez swoich pracowników, uzgodnił również te zmiany z Komisją Europejską, w tym sensie, że odpowiadają wspólnym oczekiwaniom."

Premier zapewnia: W ciągu najbliższych kilku miesięcy pieniądze ruszą z budżetu unijnego. I zaczyna wydawać

Szef rządu podczas konferencji prasowej zapewniał, że pieniądze z funduszu odbudowy wkrótce trafią do Polski.

-"W ciągu najbliższych kilku miesięcy już te pieniądze ruszą z budżetu unijnego. (...) Jestem tak dobrej myśli, że dzisiaj nawet rano z panem premierem Kowalczykiem o tym rozmawialiśmy, żeby pewne programy, które są częścią KPO, jak np. program wymiany dachów azbestowych, ruszyły już wcześniej, nie czekając na to, czy już jakieś euro stamtąd przypłynie czy nie." - informował.

-"Programy ruszają już teraz, a środki przypłyną na pewno w ciągu kilku miesięcy'" - dodał.

Wcześniej jednak zaapelował do parlamentarzystów o przyjęcie prezydenckiej ustawy o Sądzie Najwyższym:

-"Przyjęcie tej ustawy (o SN), o co apeluję do wszystkich sił politycznych, doprowadzi do tego, że szerokim strumieniem środki z Krajowego Programu Odbudowy popłyną na inwestycję - zapewniał premier podczas tej samej konferencji.

Rozpoczynamy więc wydawać pieniądze, których nie tylko jeszcze nie mamy na kontach, ale także warunki, które musimy spełnić aby je dostać, wymagają dopiero legislacji i aprobaty większości posłów.