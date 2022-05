Nowa aplikacja Vinted. Teraz sprzedasz tam nie tylko ubrania. Zobacz nowe kategorie!

Przeniesienie konta Vinted. Stara platforma będzie dostępna tylko do czerwca

Użytkownicy mogą mieć teraz na telefonach dwie aplikacje Vinted. Stara platforma oznaczona jest szarym kolorem w odróżnieniu od nowej zielonej. To na nią użytkownicy serwisu w dniach od 16 do 20 maja przetransferowali konta po otrzymaniu zaproszenia od platformy Vinted. Samo przeniesienie konta polegało tylko na pobraniu nowej aplikacji. Po jej instalacji w kilka minut znalazły się tam przeniesione dane i nasz dotychczasowy profil Vinted. Stare konto będzie działać tylko do 20 czerwca, potem zostanie ostatecznie zamknięte.

Nowy Vinted. Sprawdź co teraz możesz sprzedawać

Po przetransferowaniu serwisu na nowe serwery, które obsługują użytkowników nie tylko z Polski, ale i z Litwy, Czech i Słowacji, pojawiły się też zapowiadane nowe działy. Teraz oprócz ubrań sprzedamy na Vinted rzeczy dla domu, zwierząt oraz produkty służące rozrywce.

Kategoria Dom ma podkategorie

Tekstylia,

Akcesoria i ozdoby oraz

Akcesoria stołowe.

Dział Zwierzęta podzielono na podkategorie

Psy,

Koty,

Małe zwierzęta,

Akwarystyka,

Ptaki oraz

Gady.

Każda z nich ma osobne, liczne podkategorie np. dla kota przewidziano m.in. Legowiska, Kuwety czy Transportery.

W Rozrywce z kolei znajdziemy Gry komputerowe i konsole, Gry i puzzle, Muzykę i video oraz Książki. Wszystkie z tych podkategorii są podzielone na szczegółowe podgrupy np. według typów konsol czy rodzajów gier oraz nośników muzyki.

Vinted. Aplikacja z Litwy ma coraz większą konkurencję

Litewska aplikacja podbija światowy marketplace od 2008 roku. Założyli ją Milda Mitkute i Justas Janauskas jako serwis o nazwie vinted.com. Pomysł rozwinął się w 2012 r., gdy Vinted uruchomiono w aplikacji mobilnej. W ciągu jednego dnia od debiutu aplikacji ruch na stronie Vinted wzrósł o 30 proc. Obecnie z Vinted korzysta 45 mln użytkowników na całym świecie. Polska wersja, Vinted.pl, ma dużą konkurencję, bo obok bezpośredniego rywala OLX, jest Allegro a także nowy azjatycki serwis Shopee, który wszedł jesienią 2021 na polski rynek. Jednak w kategorii ubrań z drugiej ręki serwis jest bezkonkurencyjny, a korzystanie z funkcji platformy - przyjazne i intuicyjne, nawet dla debiutantów.