Mieszkania na wynajem. Polska drugą Japonią? Patodeweloperka i mieszkania kapsułowe w natarciu

Gdy ceny mieszkań rosną, stać nas na coraz mniej metrów kw. Dosłownie

Wynajmujący liczą sobie coraz więcej, pojawili się też tzw. flipperzy. To osoby, które skupują z rynku mieszkania do remontu, inwestują w remont, a następnie sprzedają lokale gotowe do zamieszkania. Flipperzy często nie tylko remontują, ale także "optymalizują" remontowane powierzchnie. Wystarczy przejrzeć oferty sprzedaży i najmu na portalach internetowych, żeby poznać kierunki tej optymalizacji:

tworzenie tzw. "gotowców do najmu". Z mieszkania w bloku wydzielone zostają dwie osobne mikrokawalerki i wystawione na sprzedaż. Nowy właściciel takiego kombajnu ma dwa osobne mieszkania, które może wynająć drożej, niż wynająłby pierwotny lokal,

przygotowywanie mieszkań wielopokojowych, ze wspólną kuchnią. Każdy z pokoi jest wyposażony tak, żeby mógł stanowić odrębną przestrzeń mieszkalną. Czasem pokoje posiadają nawet własną łazienkę, a ich ceny potrafią osiągać cenę osobnej kawalerki,

mieszkania podzielone na kilka mniejszych z tzw "sypialniami skandynawskimi". To nowe określenie ukute przez deweloperów i flipperów oznaczające sypialnie sąsiadujących mieszkań, wydzielone jedna nad drugą. W rezultacie sąsiedzi śpią w swoich mieszkaniach tak, jak na łóżku piętrowym. Różnica polega tylko na tym, że pomiędzy piętrami łóżka przebiega ścianka działowa kawalerek.

Mieszkania kapsułowe. Skąd pomysł na lokal do spania o powierzchni 2 m kw?

Twórcą sypialni kapsułowych jest Japonia. Od lat wiadomo, że Japończycy są najbardziej zapracowanym narodem świata. Pracują po kilkanaście godzin bez przerwy, niemal nie odpoczywając i zdarza się, że aż umierają ze zmęczenia.

W latach 70. XX w. okazało się też, że właściwie nie mają czasu wracać po pracy do domu. Szczególnie jeśli mieszkają na przedmieściach i droga w obie strony zabiera im dużą część czasu przeznaczonego na sen.

Zatrzymanie się w tygodniu roboczym w mieście i wynajęcie pokoju w hotelu czy mieszkania, to koszt przekraczający możliwości przeciętnego pracownika.

W ten sposób: z potrzeby i możliwości, zrodził się rdzennie japoński pomysł - kapsuły do spania.

Japońska kapsuła spania ma powierzchnię około 2 m kw. Jest wyciszona, znajduje się w niej łóżko, półka, lampka do czytania i gniazdka do ładowania telefonu czy tabletu. Czasem jest też w niej wieszak, na który można odwiesić ubranie do pracy.

Czy "optymalizacja" powierzchni mieszkalnej, jaką zaczynamy obserwować w Polsce, popchnie nas w kierunku Japonii i doprowadzi do mieszkania na kilku metrach kwadratowych? Są już pierwsze przykłady na to, że tak.

Kapsuły do mieszkania w Polsce. Śpiewak: "najlepsze tradycje polskiego więziennictwa i polskiej deweloperki"

Nowe projekty mieszkań, które do złudzenia przypominają japońskie kapsuły do spania, pojawiły się w Polsce pół roku temu. To wtedy obiegło Internet zdjęcie mieszkania o powierzchni 2,5 m kw. W lokalu znajdowała się kuchnia, łazienka, a na antresoli, sypialnia.

Jan Śpiewak, działacz społeczny, aktywista, przed laty także przewodniczący stowarzyszenia "Miasto jest Nasze", ostro skrytykował projekt budowy mieszkań o tak małej powierzchni.

- Mikrokwalerka z Koszalina: 2.5 m kw z antresolą. Przepisy więzienne mówią o tym, że na więźnia w celi powinno przypadać minimum 3 metry kwadratowe. Ten innowacyjny produkt para mieszkaniowy łączy najlepsze tradycje polskiego więziennictwa i polskiej deweloperki - pisał Jan Śpiewak na swoim Facebooku.

Niespotykanie małe mieszkania powstają i są wynajmowane coraz częściej, i coraz drożej.

Nikogo już nie dziwi wystawiana na portalu ogłoszeniowym kawalerka o powierzchni 15 m kw., za której wynajem trzeba zapłacić 1800- 2000 zł.

Pojawiła się też informacja o domu pod Warszawą, który deweloper podzielił na …10 mieszkań. Najmniejsze z nich będzie miało powierzchnię 9 m kw, i nie będzie służyło wyłącznie do spania.