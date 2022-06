Oświadczenia majątkowe polityków muszą być składane co rok. Są podawane do publicznej wiadomości, dzięki czemu zapobiegają korupcji i nadmiernemu bogaceniu się parlamentarzystów. Informacje o stanie majątku posłów są przedmiotem analiz: ile mają gotówki, a ile nieruchomości? Zaciekawienie budzi też to, jak inwestują swoje pieniądze. A to już może wyznaczać trendy.

Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Wyborcza.pl