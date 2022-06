Koniec nowych domów dziecka? Jest zielone światło z rządu dla ustawy o pieczy zastępczej

Zobacz wideo

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przedstawiło ten projekt we wrześniu poprzedniego roku. Od tamtego czasu nic się w tej sprawie nie działo. Zakończył się czas na przesyłanie swoich uwag do resortu, a projekt utknął. Jego stworzenie było reakcją na serial dokumentalny TOK FM "Piecza", w którym przedstawiliśmy pełen absurdów system pieczy zastępczej.

Nowe regulacje miały wyeliminować przynajmniej część problemów. Zapowiadano pierwszy krok w kierunku odejścia od placówek opiekuńczo-wychowawczych. Najdalej idąca zmiana to ustawowy zakaz tworzenia takich miejsc, chyba że zgodę wyrazi wojewoda i Rzecznik Praw Dziecka. Ustawa miała wreszcie gwarantować powstanie rejestrów obejmujących dzieci umieszczone w pieczy zastępczej, rodzinnych i instytucjonalnych form pieczy oraz osób posiadających wstępną kwalifikację i kandydatów zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodzica zastępczego

To, oczywiście, miało wyeliminować absurdy polegające na tym, że w sąsiadujących powiatach są rodzice zastępczy i dzieci, ale bez systemu nie można było uzyskać tych informacji. Resort proponował też podwyższenie wynagrodzenia dla rodziców zastępczych zawodowych, czyli tych, którzy de facto poświęcają swoje życie zawodowe decydując się opiekować dziećmi. Często do takich rodzin trafiają dzieci po traumatycznych przeżyciach lub z niepełnosprawnościami.

Ustawa podnosi co prawda ich pobory, ale jedynie do kwoty minimalnej krajowej. Co oznacza, że w chwili obecnej zarabiają za swoją pracę mniej niż minimalna płaca, a w dodatku nie mogą być zatrudnieni na umowę o pracę.

Pierwotny projekt wprowadzał też przepisy związane ze stosowaniem monitoringu wizyjnego w domach dziecka i doprecyzował procedury dotyczące postępowania adopcyjnego i działalności ośrodków adopcyjnych, o co też apelowali eksperci w serialu "Piecza".

Nie wiemy obecnie, jak wygląda aktualna wersja projektu, a przede wszystkim jaka wyjdzie z rządu. Wszystko wskazuje na to, że zielone światło dla tej nowelizacji to efekt ostatnich doniesień dotyczących sytuacji w DPS-ach. Dziennikarze WP opisali proceder znęcania się na podopiecznymi w jednej z podkrakowskich placówek.

