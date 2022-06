Bułgaria. Nie tylko Złote Piaski. To miasteczko cię urzeknie

Bułgaria to nadal jeden z najtańszych nadmorskich krajów. Jej linia brzegowa sięga 400 km, a większość plaż jest nie tylko malownicza, ale i piaszczysta, czego nie doświadczymy np. w Chorwacji.

Najbardziej popularne kurorty Bułgarii, odwiedzane przez Polaków już w czasach PRL, to Słoneczny Brzeg i Złote Piaski. Ale w tym kraju warto odwiedzić także Nesebyr, jedno z najstarszych miasteczek Europy ulokowane zaledwie kilka kilometrów od centrum Słonecznego Brzegu.

W lipcu można znaleźć tanie oferty do Bułgarii ze śniadaniami. Biura podróży oferują pobyt w cenie już od 1488 zł za tydzień od osoby z wylotami z Gdańska, Wrocławia, Rzeszowa, Lublina, Katowic czy Krakowa.

Gdy jedziemy na własną rękę to też znajdziemy lokum w atrakcyjnej cenie. Średnia cena zakwaterowania w Bułgarii mieści się w zakresie od 150 zł w hostelu do 252 zł za pokój w trzygwiazdkowym hotelu. Cena wynajmu samochodu w Bułgarii (np. Volkswagen Golf lub Toyota Corolla) to około 90 zł za dzień.

Czarnogóra. Takich widoków się nie zapomina

Wczasy w Czarnogórze też cieszą się coraz większym zainteresowaniem Polaków. Oferuje ona fantastyczne widoki, połączenie wypoczynku nad morzem i w górach oraz dziewiczą przyrodę i zabytkowe miasta. Ceny wakacji w tym kraju mogą być bardzo zróżnicowane i zależą przede wszystkim od: terminu wyjazdu, regionu kraju, zakwaterowania oraz posiłków.

Jeśli naszym celem są tanie wakacje w Czarnogórze, to znajdziemy oferty last minute proponowane przez biura podróży. Jak podaje serwis wakacje.pl, siedmiodniowy wyjazd do Czarnogóry własnym transportem, ale ze śniadaniami i obiadokolacjami organizowany przez biuro podróży w lipcu 2022 to koszt ok.1379 zł/os. (zakwaterowanie w hotelu trzygwiazdkowym).

Oferty wakacji w Czarnogórze bez problemu znajdziemy w różnych konfiguracjach, z dojazdem własnym lub zorganizowanym, co pozwoli dopasować je do własnych potrzeb.

Albania - tania i malownicza. Tyle kosztuje tam tygodniowy pobyt

Wakacje w tym kraju nie są zbyt popularne wśród Polaków, ale zaczynamy ją powoli odkrywać. Moda na mało obleganą Albanię narasta. Jej zalety to śródziemnomorski klimat, ciepłe morze, dzikie góry, malownicze widoki i ceny, które nie drenują naszej kieszeni.

Polka Aleksandra Najda na nagraniu zamieszczonym na Instagramie podzieliła się z internautami cenami, jakie tam obowiązują. Podała, że za śniadanie zapłacimy w Albanii ok. 12 zł za osobę, natomiast obiad zjemy w cenie 30 zł od osoby. Kawa czy piwo to maksymalnie 8 zł. Taką samą cenę zapłacimy również za kufel piwa.

Całkowity koszt jej tygodniowych wakacji w Albanii wyniósł ok. 1500 zł od osoby. Do kwoty tej należy doliczyć jedynie koszty przelotu, ale z Polski do Tirany latają tanie linie lotnicze, więc można liczyć na okazyjną cenę przelotu.

