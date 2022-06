Ostrzeżenia w postaci alertów RCB są wysyłane do każdego właściciela telefonu komórkowego, niezależnie od operatora, z którego korzysta. Te, które dotychczas dostawaliśmy, dotyczyły zagrożeń meteorologicznych, terrorystycznych czy epidemicznych. Żeby działały, muszą być ograniczone do naprawdę ważnych wydarzeń. Czy tak faktycznie jest? Wyjaśniamy też, co oznaczają kolejne poziomy ostrzeżeń.

Fot. Patryk Ogorzałek / Agencja Wyborcza.pl