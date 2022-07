EasyJet w kłopotach. To drugi po Ryanair największy tani przewoźnik w Europie

Linie EasyJet poinformowały o odejściu dyrektora i życzyły mu powodzenia na nowej drodze kariery. Jednak BBC zwraca uwagę, że decyzja o odejściu ze stanowiska dyrektora operacyjnego ma miejsce po odwołaniu tysięcy lotów przez brytyjską linię lotniczą. Miejsce Bellewa ma zająć David Morgnan, który pracuje dla niskokosztowej linii lotniczej od 2016 roku.

Jak podaje serwis tanie-loty.com, EasyJet to brytyjskie tanie linie lotnicze. Powstały w 1995 roku i obsługiwały jedynie dwie krajowe trasy. pierwszy międzynarodowy rejs wykonały dwa lata później, w 1997 roku. Obecnie EasyJet jest jednym z największych tanich przewoźników lotniczych. Obsługuje trasy do Europy i Afryki Północnej. W Polsce EasyJet obsługuje jedynie lotnisko w Krakowie. Samoloty tej linii latają zazwyczaj do mniejszych i tańszych lotnisk, dzięki czemu mogą konkurować cenami z innymi przewoźnikami.

Tymczasem chaos na lotniskach Europy nasila się, a media informują o kolejnych odwołanych połączeniach. Odwołane loty sprawiają, że turyści w okresie urlopowym nie mogą pojechać na wakacje ani z nich wrócić W niektórych przypadkach firmy lotnicze informują o anulowaniu lotu z minimalnym wyprzedzeniem - gdy podróżny jest już na lotnisku, a nawet siedzi w samolocie.

Problemy linii lotniczych. Odwołane loty, braki kadrowe i strajki

Brytyjskie tanie linie lotnicze EasyJet poinformowały już w czerwcu, że zmniejszą liczbę połączeń w gorącym okresie letnim w odpowiedzi na problemy z brakiem pracowników, z którymi zmaga się wiele lotnisk w Europie. W bieżącym kwartale linie wykonają 87 proc. lotów w porównaniu z tym samym okresem 2019 roku, zaś między lipcem a wrześniem włącznie - 90 proc. Plany zakładały, że będzie to odpowiednio 90 i 97 proc.

Lotniska Gatwick w Londynie i Schiphol w Amsterdamie ogłosiły, że tego lata ograniczą liczbę lotów i obsługiwanych pasażerów z powodu braków kadrowych. Jednak odwołane zostaną również loty z innych portów lotniczych w swojej siatce połączeń. Dokładna liczba zredukowanych lotów nie jest jeszcze znana.

Pasażerowie zostaną poinformowani z wyprzedzeniem i będą mieli możliwość zmiany rezerwacji na inne loty, ale często zmiana rezerwacji będzie możliwa tylko na lot w tym samym dniu, w którym zaplanowana była podróż. EasyJet to linia, która w ostatnim okresie miała jeden z największych odsetków odwołanych lotów na brytyjskich lotniskach. Zdarzało się, że pasażerowie byli informowani o odwołaniu ich lotu w dniu, w którym mieli wylecieć albo nawet gdy byli już na lotnisku.

Wizz Air. Odwołane loty. Pasażerowi anulowano lot, kiedy siedział już w samolocie

W całej Europie trwają obecnie problemy z odwoływanymi i opóźnionymi lotami, co jest pokłosiem pandemii COVID-19. Z powodu ograniczeń w podróżowaniu przez ostatnie dwa lata zredukowano personel w branży lotniczej, zwłaszcza wśród obsługi naziemnej, a gdy popyt wrócił do normalnego poziomu, nie zdołano jeszcze uzupełnić powstałych braków kadrowych.

Z powodu braków kadrowych odwoływane są kolejne loty. Boleśnie przekonali się o tym pasażerowie linii Wizz Air, którzy zostali wyproszeni z pokładu samolotu lecącego do Włoch - donosi portal Podróże Wprost.

Pan Michał, jeden z pechowych turystów swój urlop miał rozpocząć 28 czerwca. Na lotnisko w Gdańsku przyjechał punktualnie, ale na start do Bergamo czekał na pokładzie samolotu przez dwie godziny. W końcu obsługa poinformowała, że lot się nie odbędzie. Jak relacjonuje mężczyzna, przed okienkiem na lotnisku zrobiło się ogromne zamieszanie. - Przewoźnik zaoferował hotel, ale... w Szymbarku, czyli 34 km od lotniska.

Druga próba, tym razem w Warszawie, skąd był najbliższy lot do Bergamo, również zakończyła się fiaskiem. Turyście nie udało się wystartować także ze stołecznego lotniska. „Planowany lot do Bergamo miał odbyć się o 18:30, ale już od godziny 18 na tablicy informacyjnej pojawiały się przesunięcia. Najpierw o 30 min, później o godzinę, aż przed godziną 23 lot odwołano" – poinformował pan Michał.

