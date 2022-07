Zachorowania COVID. Dziś sytuacja nie wygląda dobrze. WHO podała nowe dane

Jak poinformowała Światowa Organizacja Zdrowia, od wybuchu pandemii stwierdzono ponad 552 mln 500 tys. zakażeń COVID-19, z czego ponad 232 mln w Europie. Z powodu koronwirusa od 2020 roku zmarło ponad 6 mln 300 tys. ludzi.

Najnowszy raport WHO wskazuje, że na świecie liczba nowych przypadków rośnie już piąty tydzień z rzędu. Od 4 do 10 lipca 2022 r. zgłoszono ponad 5,7 miliona nowych zakażeń, co stanowi wzrost o 6 proc. w porównaniu do poprzedniego tygodnia. Więcej jest też zgonów wywołanych przez koronawirusa.

W Europie Zachodniej coraz więcej państw zmaga się z siódmą falą pandemii. Za zakażenia odpowiadają podwarianty omikrona BA.4 oraz BA.5.

Jak informuje Medonet, jednym z najczęstszych objawów nowych podwariantów koronawirusa jest teraz ból gardła. Jak wynika z informacji pojawiających się w brytyjskich mediach, objaw ten pojawił się u 69 proc. dorosłych i dzieci, a także 37 proc. osób po 65. roku życia. Niepokojące jest to, że ból gardła pojawiał się też wśród osób, które przyjęły szczepionkę i zarazili się kolejny raz

Według osób korzystających z aplikacji ZOE Health Study ból gardła jest jednym z pierwszych symptomów, który utrzymuje się 5-7 dni. To charakterystyczny symptom w przypadku subwariantów BA.4 i BA.5 omikronu. Kolejnym jest zmiana głosu i chrypka. Poza tym pojawiają się klasyczne objawy: gorączka, katar, kaszel, bóle głowy, bóle mięśni, zmęczenie, biegunka i wymioty (rzadziej) oraz utrata węchu i szum w uszach.

Najlepszym sposobem zapobiegania i spowolnienia transmisji koronawirusa jest przestrzeganie zasad, które mają znaczący wpływ na rozprzestrzenianie się SARS-CoV-2.

WHO radzi:

Chroń siebie i innych przed infekcją, pozostając co najmniej 1 metr od innych,

Noś odpowiednio dopasowaną maseczkę i często myj ręce lub używaj żelu antybakteryjnego na bazie alkoholu.

Zaszczep się, gdy nadejdzie twoja kolej i postępuj zgodnie ze wskazówkami lokalnych władz medycznych.

Światowa Organizacja Zdrowia przypomina też, że wirus może rozprzestrzeniać się drogą kropelkową z ust lub nosa zarażonej osoby w małych cząsteczkach cieczy. Dzieje się tak podczas kaszlu, kichania, mówienia, śpiewania lub oddychania więc ważne jest, aby przyswoić sobie zasady bezpieczeństwa i izolować się do czasu powrotu do zdrowia.