Kolejna fala COVID-19 w Europie. Statystyki rosną

Liczba zachorowań na COVID-19 znów rośnie. W niedzielę 17 lipca w Polsce potwierdzono 397 przypadków choroby. To o aż 40 proc. więcej niż w poprzednim tygodniu. Pojawiają się też wciąż nowe warianty, a także całkiem nowe objawy choroby.

Europa na mapach ECDC jest obszarem w największym stopniu dotkniętym infekcjami SARS-CoV-2. Najgorsza sytuacja jest we Włoszech i Europie Zachodniej. Wraz ze wzrostem ilości zachorowań, państwa decydują się na wprowadzenie ograniczeń. Jadąc do niektórych krajów, trzeba być gotowym na to, że obowiązują tam obostrzenia. W wielu wakacyjnych miejscach, wsiadając do autobusu, czy idąc do sklepu, trzeba mieć maseczkę zasłaniającą usta i nos.

COVID-19 nie ustępuje. EMA: w Europie siódma fala pandemii

Europejska Agencja Leków (EMA) poinformowała 11 lipca, że w wielu krajach Unii Europejskiej pojawiła się siódma fala pandemii. Organizacja zaleciła rozważenie zastosowania kolejnej, czwartej już dawki przypominającej szczepionki przeciwko COVID-19. Należy ją zastosować szczególnie u osób starszych.

Jak poinformował w poniedziałek 18 lipca w Polskim Radiu wiceminister zdrowia, Waldemar Kraska, w tym tygodniu możemy spodziewać się decyzji w sprawie czwartej dawki szczepionki przeciwko COVID-19 dla osób po 60. roku życia.

Podobne decyzje będą z pewnością podejmować rządy innych państw europejskich.

COVID-19. Sytuacja pandemiczna w krajach europejskich

Wzrost liczby zachorowań nie tylko wpłynie na działania władz w zakresie szczepień, ale też obostrzeń.

Dlatego przed wyjazdem za granicę, zawsze należy sprawdzić sytuację epidemiczną w kraju, do którego jedziemy. Bieżące zalecenia i obostrzenia publikowane są na stronie rządowej.