IMGW: burze dziś na wschodzie. Może pojawić się grad — prognoza dla Polski na wtorek i środę

We wtorek 26 lipca Polska znajdzie w zasięgu niżu znad Skandynawii, i będzie w strefie chłodnego frontu atmosferycznego. Na wschodzie kraju pozostanie bardzo gorące powietrze zwrotnikowe. We wschodniej i południowo-wschodniej części kraju, spodziewane są burze. W czasie burz, opady deszczu osiągną do 15 mm, a na południowym wschodzie miejscami do 35 mm. W czasie burz mogą się pojawić opady gradu.

Temperatura maksymalna we wtorek wyniesie od 23 st. C na północy, około 26 st. C na zachodzie i w centrum, oraz do 32 st. C na południowym wschodzie.

W środę 27 lipca na południu kraju wystąpią miejscami burze i opady deszczu do 10 mm. Słaby deszcz możliwy jest też na północy. Znacznie chłodniej: temperatura maksymalna od 18 st. C, 20 st. C na północy, około 22 st. C, 24 st. C w centrum i na południu, do 26 st. C na krańcach południowo-wschodnich.

Burze w Polsce obejmą południowy wschód. Podtopienia także na północnym wschodzie

Województwo łódzkie — burze, opady i silny wiatr

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łodzi ostrzega przed wtorkowymi burzami w południowo-wschodniej części województwa. Mogą występować w godzinach 10-18 i należy spodziewać się ich w siedmiu powiatach: bełchatowskim, opoczyńskim, pajęczańskim, piotrkowskim, Piotrkowie Trybunalskim, radomszczańskim i tomaszowskim.

"Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h, lokalnie do 80 km/h. Miejscami grad" – poinformował IMGW.

Dla tego terenu wydano ostrzeżenie pierwszego stopnia, które oznacza warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne i zagrożenie dla zdrowia oraz życia.

Województwo małopolskie — burze, opady i silny wiatr

Ostrzeżenie pierwszego stopnia zostało też wydane dla wszystkich powiatów województwa małopolskiego. Przewidywane są burze z gradem. Mogą wystąpić pomiędzy godziną 12 a 21 we wtorek 26 lipca.

Burzom mogą towarzyszyć silne opady deszczu (20-34 mm), a także porywisty wiatr od 70 do 80 km /h. Miejscami może padać także grad.

Podtopienia w południowo i północno wschodniej Polsce

IMGW wydało także następujące ostrzeżenia hydrologiczne:

2 stopnia dla województw północno — wschodnich. Należy się tu spodziewać wezbrań wody z przekroczeniem stanów ostrzegawczych.

1 stopnia dla województw południowo — wschodnich. Oznacza on, że stany wód będą układały się poniżej stanów ostrzegawczych, z możliwością lokalnego czy krótkotrwałego przekraczania ich.

Ostrzeżenia IMGW dla Polski 26-27.07.2022 (burze i podtopienia) IMGW.pl

Burze w czasie rzeczywistym. RCB przypomina co robić gdy szaleje burza.

Rzędowe Centrum Bezpieczeństwa korzystając z mediów społecznościowych i komunikatorów przypomina ostrzeżenia; jak należy zachować się, gdy rozpoczyna się burza.

Pioruny zagrażają ludziom i rzeczom. Porażenie piorunem może grozić śmiercią lub kalectwem. Z kolei wyładowania mogą spowodować pożar, uszkodzenie budynku lub awarię podłączonego do prądu telewizora czy komputera.

Najważniejsze w czasie burzy, czyli co każdy powinien zrobić.