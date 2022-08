Dodatek węglowy przeszedł przez Sejm. Już tylko podpis prezydenta dzieli go od wypłat, bo ustawa, ze względu na ważny interes społeczny wejdzie w życie tuż po ogłoszeniu jej w Dzienniku Ustaw. I choć podpisu jeszcze nie ma, pojawił się projekt rozporządzenia zawierający wzór wniosku. Kto może go złożyć i dostać 3 tys. zł? Do kiedy wnioski będą przyjmowane?

Fot. Tomasz Stańczak / Agencja Wyborcza.pl