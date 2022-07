Założenia projektu zostaną wysłane do wszystkich senatorów, którzy już 4 sierpnia będą dyskutować o rządowym projekcie dodatku węglowego. Co proponują organizacje społeczne i dlaczego ich projekt jest lepszy od rządowego?

REKLAMA

Organizacje społeczne: "dotacja do węgla skrajnie niesprawiedliwa"

Propozycja zastąpienia dodatku węglowego procedowanego przez rząd, dodatkiem energetycznym wyszła od trzech organizacji społecznych: Polskiego Alarmu Smogowego, Instytutu badań strukturalnych i Fundację Frank Bold. Ten świetnie przygotowany i udokumentowany projekt ujrzał światło dzienne w czwartek 28 lipca, a w najbliższym tygodniu trafi do senatorów pracujących nad rządowym projektem ustawy węglowej.

Społeczna propozycja nie tylko wskazuje słabe strony rządowego pomysłu, ale przedstawia konkretne rozwiązania, które mają z lepszym skutkiem osiągnąć ten sam cel: pomóc gospodarstwom domowym w czasie galopującej inflacji i rosnących cen energii.

Autorzy społecznego projektu powtarzają, że skierowanie dopłat wyłącznie do gospodarstw domowych ogrzewających domy węglem, wyklucza z pomocy dwie trzecie rodzin, w tym połowę o niskich dochodach. Większość gospodarstw domowych nie korzysta z węgla do ogrzewania, więc najubożsi nieużywający węgla będą pozbawieni wsparcia.

Większość gospodarstw domowych nie korzysta z węgla Materiały prasowe / Polski Alarm Smogowy

"Skierowanie pomocy jedynie do użytkowników węgla i pozostawienie bez żadnego wsparcia połowy rodzin o najniższych dochodach, które też muszą stawić czoła rosnącym cenom energii, jest przejawem skrajnej niesprawiedliwości – powiedział Andrzej Guła, lider Polskiego Alarmu Smogowego.

Dodatek energetyczny 2022: projekt społeczny — sprawiedliwy i niewykluczający

Adam Guła wyjaśnił, że właśnie aspekt niesprawiedliwości społecznej, stojącej za ustawą o dodatkach węglowych spowodował, że organizacje zdecydowały się działać.

"Dlatego postanowiliśmy zaapelować do wszystkich senatorów, którzy będą pracować nad ustawą rządową, o odpowiedzialne, solidarne i niewykluczające podejście. Pomoc powinna trafić do najbardziej potrzebujących, a nie jedynie do użytkowników węgla – dodał Guła.

Projekt społeczny porusza kilka ważnych aspektów:

pomoc dla najmniej zamożnych Polaków powinna trafić do nich, niezależnie od tego, z jakiego źródła ciepła korzystają,

kieruje pomoc do gospodarstw domowych o najniższych dochodach, a nie do wszystkich,

proponuje wsparcie w wysokości 3 tys. zł dla mieszkańców domów jednorodzinnych, oraz 1 tys. zł dla mieszkańców budynków wielorodzinnych,

zwraca uwagę na trudną sytuację emerytów, którzy nie dostaliby dodatku węglowego jeśli nie palą węglem, a tak samo borykają się z wysokimi cenami ogrzewania.

Dodatek energetyczny, propozycja społeczna, nie wykłucza emerytów Materiały prasowe / Polski Alarm Smogowy

Zgłoszony przez stronę społeczną projekt nie zawiera jedynie innego pomysłu na dodatek osłonowy, ale kompleksowe i długofalowe rozwiązania. Składają się na niego dwa filary:

osłonę dla najuboższych, w postaci dodatku energetycznego na najbliższy sezon grzewczy,

uwolnienie potencjału efektywności energetycznej, jako inwestycja długofalowa.

Dodatek energetyczny 2022 vs. ustawa o dodatku węglowym

Autorzy projektu społecznego szczególną uwagę zwracają na dwa elementy, które potwierdzają wartość ich projektu.

Z rządowego dodatku, niejako "przy okazji" skorzysta milion zamożnych gospodarstw domowych, a aż 1,5 miliona rodzin o niskich dochodach będzie pozbawiona wsparcia. Dzięki projektowi społecznemu wsparcie zostanie skierowane do 100 proc. gospodarstw o niskich dochodach i 80 proc. rodzin utrzymujących się wyłącznie z emerytur i rent. Koszt rządowego dodatku węglowego to 11,5 miliarda złotych. Z kolei propozycja społeczna będzie kosztował o 2 mld mniej. Końcowy koszt tego projektu — potwierdzony przez Instytut Badań Strukturalnych — to 9,5 mld zł.

Dodatek energetyczny, propozycja społeczna, nie wyklucza najuboższych Materiały prasowe / Polski Alarm Smogowy

Dodatek energetyczny, propozycja społeczna, jest tańsza Materiały prasowe / Polski Alarm Smogowy