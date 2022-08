Podręcznik HIT to gotowy materiał na piosenkę. Autor nagrania zakpił z treści podręcznika do nowego szkolnego przedmiotu: Historia i Teraźniejszość. I zrobił to błyskotliwie. Kto więc jest autorem tekstu piosenki: muzyk czy historyk, autor podręcznika?

Fot. Maciek Jaźwiecki / Agencja Wyborcza.pl