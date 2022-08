"Minister kłamie, mówiąc, że nauczyciel początkujący zarobi 4400 zł". Wiceszef ZNP o dezinformacji rządu

Zobacz wideo

1 września Związek Nauczycielstwa Polskiego rozpoczyna ogólnopolską akcję protestacyjną. Zgodnie ze środową uchwałą prezydium największego nauczycielskiego związku, szkoły zostaną oflagowane. ZNP wystąpi też do innych oświatowych związków zawodowych z propozycją powołania międzyzwiązkowego komitetu protestacyjnego. O tym, jak będzie wyglądał harmonogram akcji protestacyjnej, mówił w TOK FM Krzysztof Baszczyński, wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego.

- Uzależniamy swoje działania od reakcji premiera Morawieckiego. Dzisiaj do niego idzie prośba, powiedziałbym nawet, że to żądanie rozmowy ze związkami zawodowymi. Ponieważ z ministrem Przemysławem Czarnkiem już nie ma o czym rozmawiać. Dajemy panu premierowi czas do 8 września. Jeśli nie będzie żadnej reakcji, to 12 września zbierze się na nadzwyczajnym posiedzeniu zarząd ZNP i zdecyduje, co dalej. To kolejna nasza prośba o rozmowy do premiera, ale do tej pory on milczał. Może wreszcie zrozumie, jak groźna jest sytuacja - stwierdził w rozmowie z Michałem Janczurą.

Wiceszef ZNP przypomniał, że podstawowym postulatem związku jest podwyżka wynagrodzeń nauczycieli o 20 proc. jeszcze w 2022 roku. Przy okazji zarzucił politykom z resortu edukacji manipulowanie danymi dot. nauczycielskich płac.

- Chcę zwrócić uwagę opinii publicznej na kłamstwa wiceministra edukacji Dariusza Piontkowskiego. Wczoraj mówił rzeczy, które mnie wprowadziły w osłupienie. Że nauczyciel początkujący będzie od 1 września otrzymywał na rękę przeszło 4400 zł, podczas gdy w rzeczywistości dostanie 3424 zł brutto. To jest coś niebywałego! Minister manipuluje danymi. Nie ma miejsca na takie osoby w resorcie edukacji - podkreślił.

W czwartek wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski przeprosił za przejęzyczenie. "Podając kwotę średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego omyłkowo wskazałem, że jest to kwota netto, a nie brutto" - napisał na Twitterze.

"Dezinformacja" rządu

Gość TOK FM przyznał również, że idąc w miniony wtorek do ministerstwa edukacji na rozmowy, związkowcy byli przekonani, że szef tego resortu zaproponuje im podwyżki wynagrodzeń.

- Czyli rozwiązania, które rozbroją ten granat. Stworzono system wzrostu wynagrodzeń, który jest adresowany tylko do niecałych 18 proc. nauczycieli, natomiast przeszło 80 proc. ma zamrożone wynagrodzenia. To jest coś niebywałego! Byliśmy więc przekonani, że otrzymamy jakąś ofertę, tymczasem pan minister przedstawił nam propozycję podwyżki wynagrodzeń o 9 proc. od 1 stycznia 2023 roku. A my chcemy mówić o podwyżkach jeszcze w 2022 roku. Nie odrzuciliśmy propozycji wzrostu wynagrodzeń, bo jej nie było, jeśli chodzi o ten rok. Bo w tym roku nauczyciele dostali tylko podwyżkę o 4,4 proc. To ma być budowanie prestiżu naszego zawodu? - pytał retorycznie.

Baszczyński stwierdził, że ZNP musi teraz zmierzyć się z "dezinformacją", na którą stawiają przedstawiciele rządu. - Musimy się zmierzyć z tymi kłamstwami dotyczącymi naszych wynagrodzeń, ale także pensum. Bo postrzega się nauczycieli jako tych, którzy pracują tylko 18 czy 25 godzin w tygodniu i mają aż dwa miesiące wakacji. A to nie jest prawda. Wakacje mają uczniowie, nie my - tłumaczył.

Dlatego - jak dodał - największy nauczycielski związek zawodowy skupi się na działaniach informacyjnych, np. rozwieszając w szkołach plakaty. - Chcemy mówić o chaosie w edukacji, niepewności, ciągłych zmianach podstawy programowej i mizerii finansowej w polskiej szkole. Trzeba wreszcie obnażyć tę sytuację, jednocześnie prosząc opinię publiczną o wsparcie. Musimy być razem - podsumował gość TOK FM.