Ozempic to lek, który zgodnie ze wskazaniem powinien być przepisywany pacjentom z cukrzycą typu 2. W ostatnim czasie jednak specyfik był masowo wykupywany jako środek wspomagający odchudzanie. To doprowadziło do braków, które Ministerstwo Zdrowia zdecydowało się uzupełnić importując Ozempic z zagranicy. Zaskoczeniem będzie jednak cena.

Fot.Agnieszka Sadowska / Agencja Wyborcza.pl