Czarnek o drugiej części HiT: Rozpęta się prawdziwa awantura

Podręcznik do przedmiotu "Historia i Teraźniejszość" autorstwa profesora Wojciecha Roszkowskiego ma składać się z dwóch części. Pierwsza, która kilka tygodni temu trafiła do sprzedaży, obejmuje okres od 1945 do 1979 roku. Kolejna część będzie poświęcona historii najnowszej, czyli tej po 1980 roku. Przemysław Czarnek w wywiadzie dla Onetu przyznał, że ze względu na tematykę, druga część wywoła jeszcze większe kontrowersje:

- Myślę, że to co się teraz wydarzyło to jest preludium przed prawdziwą awanturą. A w tym podręczniku trzeba pokazać, że w 1989 r. w Polsce dokonano czegoś, na co nie pozwolono np. w Czechosłowacji i na Węgrzech. Komuniści przeszli suchą stopą, uwłaszczyli się na majątku państwowym, są w biznesie bankowym. Przeprowadzili w latach 90. program powszechnej prywatyzacji. To była niebywała zbrodnia na majątku narodowym. To wszystko trzeba pokazać.

Historia i teraźniejszość część 2. Jak podręcznik wytłumaczy uczniom polską rzeczywistość?

Druga część podręcznika do HiT nie została jeszcze dopuszczona do sprzedaży, więc nie wiadomo, jakie treści zawiera. Portal gazeta.pl przyjrzał się jednak rozporządzeniu dotyczącemu przedmiotu Historia i Teraźniejszość, które wskazuje, jaką wiedzę mają zdobyć uczniowie na lekcjach HiTu. Są to jednocześnie tematy, które musi poruszyć podręcznik. Wśród nich, oprócz charakterystyki "różnych wizji wyjścia Polski z komunizmu" znajdują się także:

polityczne znaczenie wyborów parlamentarnych i prezydenckich 2005 roku w Polsce,

znaczenie i skutki katastrofy smoleńskiej dla państwa polskiego, a także

proces zmiany Unii Europejskiej w okresie po wstąpieniu Polski w jej struktury.

Jak łatwo się domyślać, to właśnie sposób wyjaśnienia tych zagadnień może budzić najwięcej kontrowersji.

Czarnek broni podręcznika do HiT. Nawet we fragmentach o in vitro

Jednocześnie minister Czarnek, mimo licznych kontrowersji i masowej rezygnacji szkół z podręcznika autorstwa profesora Roszkowskiego, wciąż broni tej publikacji.

- Użyto kłamstwa do atakowania tego podręcznika i jego autora. Gdyby nie było tego hejtu, to pewnie sprawa wyglądałaby inaczej. Wielu nauczycieli obawia się korzystania z tego podręcznika. Taki był cel tych hejterów, którzy od samego początku chcieli zniechęcić rodziców i nauczycieli. - powiedział w Onecie

Nawet głośny fragment o in vitro mówiący o "dzieciach z hodowli", który sam minister edukacji nakazał usunąć z podręcznika, zdaniem Czarnka jest właściwy:

- ten fragment jest absolutnie potrzebny do pokazania tego, co się obecnie dzieje. Jeśli sferę seksualną sprowadza się wyłącznie do rozrywki, jeśli grupa osób, np. tej samej płci chce mieć tzw. prawo do posiadania dzieci, to rzeczywiście jest to już upadek cywilizacji. Jednak ponieważ ciągle używa się dzieci poczętych metodą in vitro do kłamliwej, brudnej gry politycznej, więc wolę, by ten fragment został usunięty. I dlatego wydałem zgodę, by to usunąć.

Minister edukacji dodał jednak, że nikt nie będzie zmuszał nauczycieli do korzystania w podręcznika autorstwa profesora Roszkowskiego i nikt też nie zabrania innym autorom tworzenia własnych jego wersji.