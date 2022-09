UOKiK: klient w jednym wniosku może wystąpić o wszystkie 8 miesięcy wakacji

"Prezes UOKiK Tomasz Chróstny postawił zarzuty naruszania zbiorowych interesów konsumentów BNP Paribas, Getin Noble Bank i Bankowi Pocztowemu" - czytamy na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

Chodzi o uniemożliwianie klientom wystąpienia o wakacje kredytowe na wszystkie okresy za pomocą jednego wniosku. Banki mnożąc trudności kredytobiorcom, nakazywały składanie oddzielnych wniosków na każdy okres. Problem ten dotyczył wielu banków na początku obsługi wniosków, jednak większość dostosowała swoje praktyki do obowiązujących przepisów. Pozostały jedynie trzy banki, które nadal wymagają składania pojedynczych wniosków w przypadku składania wniosków przez bankowość elektroniczną. To BNP Paribas Bank Polska, Getin Noble Bank oraz Bank Pocztowy. Bankom grożą kary w wysokości 10 proc. rocznego obrotu.

Rządowe wakacje kredytowe. Wnioski papierowe i elektroniczne według tych samych zasad

Jak informuje UOKiK, zgodnie z ustawą, klient ma prawo wystąpić o objęcie wakacjami dowolną ilość rat we wskazanych okresach:

w II kwartale 2022 roku możliwe są dwa miesiące wakacji,

w III kwartale 2022 roku możliwe są dwa miesiące wakacji kredytowych,

w 2023 roku można skorzystać z wakacji przez jeden miesiąc w każdym kwartale.

To kredytobiorca decyduje, czy wystąpi o zawieszenie pojedynczej raty, kilku czy wszystkich ośmiu rat, o jakie może się ubiegać w 2022 i 2023 roku.

Przepisy pozwalają składać wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej. W obu kanałach zasady składania powinny być takie same. Jeśli bank posiada bankowość elektroniczną, powinien tak dostosować systemy, aby umożliwić złożenie jednego wniosku na wszystkie wskazane okresy.

UOKiK na bieżąco monitoruje naruszenie. Warto składać skargi

Do UOKiK trafiło już ok. 900 skarg. Są wśród nich takie, które pokazują, że banki mogą utrudniać klientom skorzystanie z wakacji kredytowych lub zniechęcać ich do występowania o wakacje.

"Na bieżąco występujemy do poszczególnych banków o usuwanie identyfikowanych nieprawidłowości" - informuje prezes UOKiK.

Dotychczas zostały wyeliminowane następujące nieprawidłowości: