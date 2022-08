Od 29 lipca 2022 można składać wnioski o wakacje kredytowe. Ustawa przewiduje, że o wakacje może wnioskować: właściciel kredytu hipotecznego, zaciągniętego w złotych, na zakup mieszkania realizującego własne cele mieszkaniowe. W ramach wakacji kredytowych przez cztery miesiące w 2022 oraz przez cztery miesiące w 2023 roku nie trzeba spłacać ustalonych wcześniej rat. Te zobowiązania nie znikną, jednak zostanie wydłużony okres spłaty kredytu o miesiące, gdy płatność jest zawieszona.

Mimo, że miliony Polaków zdecydowały się skorzystać z możliwości wakacji kredytowych, wciąż wśród kredytobiorców pojawia się wiele wątpliwości.

Wakacje kredytowe 2022. Masz promocyjną marżę na kredyt? Sprawdź czy jej nie stracisz

Na istotną rzecz zwrócił uwagę jeden z czytelników portalu sugestywnieofinansach.pl.

- Otóż jeśli kredyt hipoteczny mamy w banku, z którego usług na co dzień nie korzystamy, a jednocześnie daliśmy się namówić na obowiązek posiadania konta i generowania obrotów na tym koncie (albo przynajmniej zapewniania wpływów), to może się zdarzyć, iż z powodu wakacji kredytowych tego warunku nie spełnimy. Bo właśnie po to bierzemy wakacje, żeby do banku pieniędzy nie przelewać, bo ten ich nie musi pobierać - czytamy na portalu.

Teoretycznie podwyższenie marży kredytu może oznaczać wzrost raty nawet o kilkaset złotych.

- Z moich rozmów z bankowcami wynika, że w tej sytuacji nie zadziała zasada, że skoro kredyt jest „zamrożony", to wszystkie obowiązki z nim związane też nie obowiązują. Po pierwsze bowiem wakacje kredytowe to jest jedynie miesiąc, w którym bank nie pobierze raty kredytowej, ale klient nadal ma ten kredyt i pozostałe warunki umowy kredytowej musi spełniać - zauważa dziennikarz portalu.

- Po drugie zwykle warunki związane z zapewnieniem obrotów na rachunku bankowym są tak skonstruowane, że podwyższona marża kredytu zaczyna obowiązywać w kolejnym miesiącu po tym, w którym warunek nie został spełniony. I ten kolejny miesiąc często będzie już miesiącem „niewakacyjnym" - dodaje autor.

Okazuje się, że w niektórych umowach i bankach podwyższenie marży kredytu obowiązuje nie tylko w kolejnym miesiącu po tym, w którym stwierdzono „przewinienie" klienta, ale przez cały kolejny kwartał. Zatem Aby spać spokojnie, w sytuacji, gdy kredyt jest w innym banku niż konto używane na co dzień, warto jest sprawdzić, jakie warunki należy spełniać w każdym miesiącu kredytowania w zamian za promocyjną marżę zaciągniętego kredytu hipotecznego.

Wakacje kredytowe. Masz taki kredyt? Dopytaj specjalistów, zanim weźmiesz wakacje kredytowe

Innym problemem, nad którym zastanawiają się klienci banków i o który również warto dopytać specjalistów, jest kredyt refinansowy i związane z nim oświadczenie.

- Wakacje kredytowe są wakacjami na oświadczenie. To znaczy my oświadczamy, że one nam się należą – mówił niedawno Maciej Samcik, założyciel bloga subiektywieofinansach.pl. w programie Newsroom WP. - Należą nam się, kiedy dana umowa kredytowa została zawarta w celu zaspokojenia naszych potrzeb mieszkaniowych.

Czasami jednak są sytuacje, w których treść podpisania takiego oświadczenia może klienta narazić na odpowiedzialność karną, gdyż może być skutkiem złożenia nieprawdziwego oświadczenia. I właśnie w związku z tym wiele osób ma wątpliwości, które wyjaśniamy w artykule.

Wakacje kredytowe. Zasady

Żeby skorzystać z wakacji kredytowych, należy złożyć w banku, który udzielił kredytu stosowny wniosek. Wniosek o wakacje kredytowe 2022 i 2023 można składać w bankowości elektronicznej oraz osobiście w oddziale banku.