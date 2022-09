Żadna szkoła w Warszawie nie chce uczyć HiT-u z podręcznika Roszkowskiego. Stolica sama wyszkoli nauczycieli

Zobacz wideo

Podręcznik do HiT-u prof. Wojciecha Roszkowskiego wywołał duże kontrowersje. Minister edukacji Przemysław Czarnek przekonywał w "Super Expressie", że "to nie ministerstwo jest autorem podręcznika i nie ono samo w sobie dopuszcza go lub nie, tylko przy pomocy ekspertów, historyków znających się na czasach, których dotyczy podręcznik". Nie przekonało to jednak nauczycieli. Wielu z nich nie chce uczyć z książki, która zawiera ideologiczne opinie. Na korzystanie z podręcznika prof. Wojciecha Roszkowskiego nie zdecydowała się żadna stołeczna szkoła.

REKLAMA

- Nauczyciele zapowiedzieli, że czekają na drugi podręcznik albo po prostu będą uczyć z własnych materiałów dydaktycznych. Wtedy podjęliśmy decyzję, że przygotowujemy cykl wykładów na Uniwersytecie Warszawskim i cały ten zakres, który jest elementem podstaw programowych HiT-u, będzie przedmiotem seminariów - powiedziała w rozmowie z TOK FM wiceprezydentka Warszawy Renata Kaznowska.

Cykl warsztatów "Akademickie Laboratorium HiTu!" startuje już 16 września. Prowadzić je będą historycy, politolodzy prawnicy i socjolodzy z UW.

Tydzień temu Rada Warszawy przyjęła stanowisko w sprawie HiT-u, w którym domaga się od Ministerstwa Edukacji i Nauki zaprzestania szerzenia propagandy w szkołach, poszanowania różnorodności postaw i poglądów oraz wolności ich wyrażania.