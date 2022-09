We wtorek 20 września formalnie weszła w życie ustawa o wsparciu odbiorców ciepła, przewidująca m.in. ograniczenie cen ciepła sieciowego oraz dodatki dla gospodarstw domowych używających do ogrzewania drewna, pelletu, LPG lub oleju opałowego. Teoretycznie od 20 września można składać wnioski do ogrzewania paliwami innymi niż węgiel. Podpowiadamy, jak wypełnić wniosek o dodatek energetyczny.

Fot. Agnieszka Sadowska / Agencja Wyborcza.pl