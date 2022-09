Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowało w poniedziałek komunikat na temat dystrybucji jodku potasu.

REKLAMA

Strażacy w całej Polsce dostali tabletki z jodkiem potasu. Ministerstwo wyjaśnia

- W ramach działań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności, w związku z informacjami medialnymi dotyczącymi walk w rejonie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej, w ubiegłym tygodniu do komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej przekazano tabletki zawierające jodek potasu - czytamy na gov.pl.

MSWiA zaznaczyło, że jest to standardowa procedura, przewidziana w przepisach prawa i stosowana na wypadek wystąpienia ewentualnego zagrożenia radiacyjnego.

- Jednocześnie informujemy, że w obecnej chwili takie zagrożenie nie występuje, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki - napisano w komunikacie.

Ministerstwo zapewniło też, że służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa są w ciągłej gotowości, a odpowiednia ilość jodku potasu jest zabezpieczona dla każdego obywatela Polski.

- Należy podkreślić, że profilaktyczne przyjmowanie jodku potasu na własną rękę jest odradzane przez lekarzy i specjalistów - przypomniało MSWiA.

Enerhoatom, operator ukraińskich elektrowni jądrowych, poinformował w poniedziałek, że wojska rosyjskie ostrzelały w nocy Południowoukraińską Elektrownię Atomową w obwodzie mikołajowskim. Wcześniej strona ukraińska oskarżyła wojska rosyjskie o ostrzeliwanie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej, największej siłowni atomowej na Ukrainie.

Jak przypomina PAP, w ostatnich dniach personel tej okupowanej przez Rosjan elektrowni wyłączył ostatni działający tam reaktor w ramach środków bezpieczeństwa.

Państwowa Agencja Atomistyki podała w poniedziałek, że ostrzał Południowoukraińskiej Elektrowni Atomowej nie zniszczył systemów ważnych dla bezpieczeństwa jądrowego.

- W wyniku ostrzału nastąpiła krótkotrwała przerwa w dostawie prądu, uszkodzone zostały szyby w oknach budynków elektrowni. Wszystkie trzy bloki siłowni pracują normalnie - wyjaśniła PAA.

Agencja na bieżąco analizuje dane otrzymywane z krajowego systemu monitoringu radiacyjnego.

- PAA nie odnotowała żadnych niepokojących wskazań aparatury pomiarowej. Obecnie na terenie RP nie ma zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska - podkreśliła w poniedziałek.

Jak i na co działa jodek potasu? Zastosowanie medyczne

Jodek potasu to inaczej sól potasowa kwasu jodowodorowego. Związek ten tworzy bezbarwne kryształy, które są łatwo rozpuszczalne w wodzie.

Jodek potasu jest jednym ze składników płynu Lugola, czyli wodnego roztworu jodu i jodku potasu podawanego w celu przeciwdziałania skutkom skażenia radioaktywnego. Płyn Lugola hamuje wnikanie radioaktywnych izotopów do tarczycy – z tego powodu zaleca się, żeby w krajach narażonych na skażenia radioaktywne związane z awariami elektrowni atomowych preparat ten był powszechnie dostępny. Płyn Lugola był podawany w Polsce tuż po awarii elektrowni jądrowej w Czarnobylu, w 1986 roku.

- Jodek potasu stosuje się również w produkcji jodyny – substancji odkażającej używanej do dezynfekcji ran i uzdatniania wody (jodyna jest to rozcieńczony roztwór jodu w etanolu z dodatkiem jodku potasu) – oraz do produkowania maści – czytamy w medonet.pl

Ponieważ jodek potasu wykazuje działanie przeciwzapalne i przeciwobrzękowe, to maści z jodkiem potasu są stosowane w leczeniu np. przy naciągnięciach mięśni i więzadeł, przy obrzękach limfatycznych oraz stanach zapalnych.

Jodek potasu stosowany bywa też w stanach zapalnych górnych dróg oddechowych, a to dlatego, że ma działanie wykrztuśne.

Niezwykle istotne zastosowanie jodek potasu znajduje w suplementacji jodu.

Ważnym zastosowaniem jodku potasu jest dodawanie go na terenie wielu krajów – w tym Polski – do soli kuchennej. Chodzi o przeciwdziałanie niedoborom jodu.

- Jod jest niezbędny do prawidłowej pracy tarczycy i pracy układu hormonalnego. Jego niedobór ma niekorzystny wpływ na procesy metaboliczne, pracę mięśni, a szczególnie na rozwój układu nerwowego i mózgu w okresie życia płodowego i wczesnego dzieciństwa. Niektóre produkty spożywcze zawierają ten pierwiastek, jest go też sporo nad morzem (jod wchłania się także przez skórę i drogi oddechowe), jednak na terenach położonych z dala od morza konieczna jest jego suplementacja. W tym celu pomocny jest jodek potasu – przypomina medonet.pl.

Działania niepożądane preparatów z jodkiem potasu

Jodku potasu nie należy jednak stosować na własną rękę, ponieważ preparaty, których jest składnikiem mogą wywoływać efekty uboczne i działania niepożądane.

takie jak np.: bolesny obrzęk ślinianek, katar, zaburzenia ze strony układu pokarmowego, wymioty, nudności, alergie skórne: wysypka, swędzenie, wypryski, nasilenie objawów gruźlicy.

Leki z jodkiem potasu należy przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w miejscu niedostępnym dla dzieci, a każdorazowe stosowanie preparatów z jodkiem potasu należy skonsultować z lekarzem.