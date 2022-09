W środę po południu czasu lokalnego, Coolio został znaleziony nieprzytomny w łazience w domu przyjaciela. Przybyłe na miejsce służby potwierdziły zgon mężczyzny.

Coolio nie żyje. Trwa wyjaśnianie okoliczności śmierci artysty

Coolio zmarł w wieku 59 lat. Informację potwierdził jego wieloletni menedżer. Dotychczas jednak nie ujawniono jednak przyczyny śmierci artysty. Trwa wyjaśnianie okoliczności.

Coolio. Kim był artysta?

Coolio (Artis Leon Ivey Jr.) urodził się 1 sierpnia 1963 r.

Zanim Coolio wszedł na drogę kariery muzycznej, pracował jako strażak-ochotnik.

- W treningu strażackim była dyscyplina, której potrzebowałem. Biegaliśmy każdego dnia. Nie piłem, nie paliłem i nie robiłem rzeczy, które zwykle robiłem — wspominał w rozmowie z "Los Angeles Times" w 1994 r

Karierę muzyczną rozpoczął pod koniec lat 80. Największe sukcesy w branży muzycznej odniósł w latach 90. dzięki albumom: "It Takes a Thief", "Gangsta's Paradise", "My Soul".

Najbardziej znanym przebojem artysty jest wielokrotnie nagradzany utwór "Gangsta's Paradise" z 1995 r., którego był również współautorem. Kawałek znalazł się na ścieżce dźwiękowej filmu z Michelle Pfeiffer "Młodzi gniewni". Jak przypomina Onet, tekst piosenki nawiązuje do biblijnego Psalmu 23, do wersu "Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę".

Dotychczas teledysk do piosenki został wyświetlony w serwisie YouTube ponad miliard razy.

Jak przypomina Gazeta.pl, popularność zdobywały również inne single Coolio, m.in. "Fantastic Voyage", "1, 2, 3, 4 (Sumpin' New)" i "C U When U Get There".

Jego ostatni album studyjny - "From the Bottom 2 the Top" ukazał się w 2009 r. W kolejnych latach, Coolio gościnnie pojawiał się w utworach innych artystów, jednak już nie nagrywał.

Coolio nie żyje. W ostatnich latach był osobowością medialną

- W ostatnich latach Coolio był raczej osobowością medialną. Pojawił się w reality show Big Brother i pracował nad programem kulinarnym, który można było oglądać online. W 2013 r. media obiegła wiadomość o aukcji, podczas której raper zamierzał sprzedać prawa do swoich utworów, a za uzyskane środki sfinansować karierę profesjonalnego kucharza – czytamy w Onecie.

Artysta miał sześcioro dzieci.