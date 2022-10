Wiceminister Artur Soboń zdradził, w rozmowie z Gazeta.pl, że rząd zastanawia się nad wprowadzeniem kryterium dochodowego dla świadczenia "Rodzina 500 plus". Jednocześnie wiceminister nie chce przyznać, że obecna polityka budżetowa rządu jest "rozbuchana". Jakie są efekty programu 500 plus i czy faktycznie warto wprowadzić w nim zmiany? To przyznają sami politycy.

Fot. Jakub Włodek / Agencja Wyborcza.pl