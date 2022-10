Zamrożenie cen energii w Polsce może mieć poważne konsekwencje. "Rząd tak zapędził się w mrożeniu cen prądu, że kolejną ustawą wprowadzającą maksymalne ceny prądu, uśmiercił rynek energii" - uważa Wyborcza.pl. Ustawa, która może doprowadzić do masowych wypowiedzeń umów na dostawę prądu, przeszła przez Sejm, a 26 października trafi do Senatu. We wtorek, 25 października, w sprawie wypowiadała się Senacka Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.

