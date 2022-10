"Lex Czarnek mogło już dzisiaj pójść do kosza". W głosowaniu zabrakło 4 posłów opozycji. Kogo?

Lex Czarnek - ustawa zawetowana w marcu przez Prezydenta wróci do Sejmu. Pojawiła się jako projekt poselski, nie wymagający konsultacji i od razu została opatrzona numerem sejmowym oraz trafiła do prac komisji. W nocy komisja Edukacji Nauki i Młodzieży przegłosowała skierowanie jej pod obrady Sejmu. Do odrzucenia projektu brakowało czterech głosów. Dokładnie tylu, ilu posłów opozycji zabrakło na sali.

