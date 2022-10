20 września 2022 w Dzienniku Ustaw został opublikowany wzór wniosku o dodatek do ogrzewania paliwami innymi niż węgiel. Wspomniana ustawa wprowadza też jednorazowe dodatki dla gospodarstw domowych, które ogrzewają się przy pomocy: kotłów lub pieców na biomasę, LPG, olej opałowy, pellet drzewny.

REKLAMA

Według danych Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) prawie 2 miliony gospodarstw w Polsce ogrzewa domy drewnem. Ministerstwo Środowiska i Klimatu szacuje natomiast, że dodatek do drewna otrzyma w 2022 roku ok. 530 000 gospodarstw.

Do kiedy można składać wniosek o dopłaty do drewna? Czasu jest coraz mniej

Wniosek o dodatek do drewna należy złożyć do 30 listopada 2022 roku:

w urzędzie gminy osobiście,

przez internet.

Po złożeniu wniosku gmina ma 30 dni na rozpatrzenie go i wypłatę pieniędzy.

Wniosek o dodatek do drewna - wzór

Wniosek o dodatek do drewna 2022 znajdziesz pod linkiem

Dodatek do drewna 2022. Ile wynosi i jak go otrzymać?

Jednorazowy dodatek do drewna wysokości 1000 zł przeznaczony jest dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania jest:

kocioł na paliwo stałe,

kominek,

koza,

ogrzewacz powietrza,

trzon kuchenny,

piecokuchnia lub piec kaflowy zasilane drewnem kawałkowym.

Dodatek do drewna należy się niezależnie od dochodów. Obowiązuje jednak podstawowa zasada: jeden dodatek przyznawany jest na jeden adres zamieszkania.

Innym istotnym warunkiem, który należy spełnić, aby otrzymać dodatek do drewna to złożenie potwierdzenia wpisu źródła ogrzewania do CEEB (Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków).

Kto nie dostanie dodatku do drewna? To zależy również od ciebie

Gospodarstwa, które mają więcej niż jedno źródło ciepła spośród objętych dodatkami, same mają wskazać we wniosku, o który dodatek się starają. Jeśli ktoś wybrał inne główne źródło ciepło, to dodatku na drewno nie dostanie.

Dodatku do drewna nie dostanie również gospodarstwo, które ma pozytywnie rozpatrzony wniosek o dodatek węglowy przewidziany inną ustawą.

Źródło: Muratorplus.pl