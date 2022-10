W co inwestować pieniądze w czasie inflacji? "Polacy coraz chętniej wybierają detaliczne obligacje skarbowe"

Rząd zauważa na oficjalnej stronie obligacji skarbowych, że Polacy coraz chętniej decydują się na zakup obligacji skarbu państwa.

"Inflacja i niechęć do ryzyka są najważniejszymi powodami rosnącego zainteresowania detalicznymi obligacjami skarbowymi. To naturalna odpowiedź na pytanie „w co inwestować?"

Obligacje to papiery wartościowe, w których dłużnikiem jest skarb państwa i to on gwarantuje wypłaty całym swoim majątkiem. Tego typu papiery skarbowe mają znacznie wyższy wskaźnik bezpieczeństwa dla inwestorów: właścicielom obligacji nie grozi utrata ani zainwestowanego kapitału, ani należnych odsetek.

Obligacje skarbowe, a ryzyko w czasie inflacji. Rekord sprzedaży obligacji

W czerwcu tego roku obligacje skarbowe przeżyły rekordowe zainteresowanie.

Przypomnijmy — był to czas gdy coraz bardziej rosła inflacja.

Dynamika wzrostu inflacji w II kwartale 2022 roku wynosiła:

kwiecień 2022 - 12,4 proc.,

maj 2022 - 13,8 proc.,

czerwiec 2022 - 15,5 proc.,

I właśnie wtedy, rząd wypuścił 2 rodzaje nowych obligacji skarbowych, indeksowanych stopą referencyjną (w pewien sposób podążające za inflacją), Polakom z gotówkowymi oszczędnościami puściły wówczas nerwy. Nie chcieli dłużej się przyglądać, jak topnieje siła nabywcza ich pieniędzy. Zaczęli więc masowo kupować nowe obligacje. W czerwcu 2022 Polacy kupili rekordową ilość obligacji. Wydali na nie 14,073 mld zł.

Obligacje skarbowe indeksowane inflacją. Polacy więcej dostaną, rząd więcej za nie zapłaci

Obecnie, poza obligacjami wprowadzonymi do obiegu w czerwcu, którymi były (i są nadal dostępne):

roczne oszczędnościowe obligacje skarbowe oparte o stopę referencyjną NBP (ROR),

dwuletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe oparte o stopę referencyjną NBP (DOR)

Dziś dostępne są też kolejne, indeksowane inflacją. To Czteroletnie indeksowane oszczędnościowe obligacje skarbowe (COI). W pierwszym roku zapewniają stałe oprocentowane na poziomie 7% w skali roku, w kolejnych latach ich oprocentowanie będzie sumą wskaźnika inflacji rocznej podawanej przez GUS i marży w wysokości 1 proc.

Czteroletnie obligacje skarbowe indeksowane inflacją gwarantują zachowanie wartości pieniądza na poziomie inflacji. Właściciele tych papierów mogą mieć pewność, że oprocentowanie, jakie dostaną w momencie wykupu przez skarb państwa, będzie wysokie.

Dla rządu oznacza to z kolei, że dziś ich atrakcyjność pozwala znajdować nabywców i uzyskiwać w ten sposób pieniądze z rynku, jednak ich wykup będzie kosztowny.

Według Business Insider tylko w pierwszym roku państwo wypłaci posiadaczom tych obligacji aż około 4,5 mld zł odsetek.

"Łącznie przez cztery lata, obsługa tego typu papierów kosztować będzie budżet państwa około 17 mld zł, a to nie wszystkie papiery dłużne oparte o wskaźnik inflacji i nie wszystkie mające spore oprocentowanie -czytamy na stronach BI

