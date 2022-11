Transport wiertnicy do Rzeszowa. To przedsięwzięcie na ogromną skalę

Przez prawie całą Polskę jedzie ogromny pojazd z największymi elementami maszyny TBM (ang. Tunnel Boring Machine), która wydrąży tunel na odcinku drogi ekspresowej S19 k. Rzeszowa. Maszynie, która najpierw przypłynęła drogą morską z Hiszpanii do Szczecina, a następnie Odrą do Opola, w piątek w nocy 11 listopada 2022 r. wyruszyła w dalszą podróż polskimi drogami. Towarzyszą kolumny pojazdów zabezpieczających.

Jak poinformowała dzień wcześniej rzeczniczka rzeszowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Joanna Rarus, przejazd TBM to transport wyjątkowo dużych elementów i wyjątkowe przedsięwzięcie pod względem logistycznym i technicznym, przygotowywane od wielu miesięcy przez wyspecjalizowane firmy.

Do przewozu największych elementów wykorzystane są ogromne zestawy transportowe. Ich rozmiar robi wrażenie. Ich szerokość to 9 m, długość 74 m, a waga ok. 260 ton – łącznie z ładunkiem wyniesie ona 500 ton.

To, z jak ogromnym urządzeniem mamy tu do czynienia, widać na jednym z filmów opublikowanych przez GDDKiA na Twitterze:

Maszynę rozłożono co prawda na części, ale i tak niektóre z jej elementów są tak duże i ciężkie, że transport kołowy jest wyjątkowo trudny. Jak czytamy na stronie GDDKiA – tak dużych elementów jeszcze po polskich drogach nie przewożono.

- Apelujemy do wszystkich kierowców o ostrożność i stosowanie się do znaków oraz wprowadzanej na czas przejazdu zmienionej organizacji ruchu – powiedziała Joanna Raus z GDDKiA.

Jak wygląda mapa transportu TBM? GDDKiA: utrudnienia są bardzo duże

Kolumna pojazdów wyjechała z opolskiego Portu Famet na rzece Odra w piątek 11 listopada 2022 r. o godz. 22:00 na drogę wojewódzką nr 423 oraz dalej w kierunku wjazdu na autostradę A4 w okolicach węzła Krapkowice. Na tym odcinku transport poruszał się z maksymalną prędkością 10 km/h, całą szerokością jezdni, zajmując dwa pasy ruchu. W sobotę wieczorem 12 listopada kolumna pojazdów wjechała na autostradę A4 na wysokości węzła Krapkowice. Około godziny 3:00 w nocy z soboty na niedzielę 13 listopada konwój z elementami maszyny TBM wjechał na teren województwa śląskiego.

Jak podała GDDKiA w nocy z poniedziałku na wtorek (14/15 listopada 2022 r.), konwój sunie autostradą A1 w województwie śląskim w kierunku Łodzi. Pojazdom podróżującym tędy we wtorek i środę (15-16 listopada 2022 r.) zaleca się wybranie tras alternatywnych. Jak podkreśla Generalna Dyrekcja, w tym czasie nie będzie możliwości wyprzedzania konwoju.

Transport maszyny TBM. Mapa trasy, która może być jeszcze aktualizowana, widoczna jest poniżej:

Przejazd TBM przez Polskę w listopadzie 2022. GDDKiA

Maszyna TBM wydrąży tunel w ciągu drogi ekspresowej S19. To część dużej inwestycji na Podkarpaciu

Maszyna TBM to niesamowitych rozmiarów urządzenie:

ma długość 112 m,

ma masę 4000 ton,

posiada tarczę wiercącą o średnicy 15,2 m.

Zostanie wykorzystana do drążenia tunelu o długości 2 255 m pod wzgórzem Grochowiczna w ciągu drogi ekspresowej S19, na odcinku od węzła Rzeszów Południe do węzła Babica. Wartość kontraktu to ponad 2,2 mld zł, a wykonawcą jest konsorcjum firm Mostostal Warszawa i Acciona Construccion.

Prace przy drążeniu tunelu rozpoczną się w przyszłym roku. Zakończenie prac zaplanowano w 2026 r.

W ramach inwestycji oprócz tunelu powstaną też: