Tańszy prąd w 2023 roku można zapewnić swojej firmie, składając oświadczenie. To dokument, który potwierdza, że odbiorca energii jest podmiotem uprawnionym ustawą do skorzystania z gwarantowanej, maksymalnej ceny energii dla firm w 2023 roku, w wysokości 785 zł/MWh. Kto może złożyć oświadczenie na tańszy prąd i jak to zrobić w PGE, TAURONIE i ENEA.

Fot. Dominik Sadowski / Agencja Wyborcza.pl