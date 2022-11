Ustawa o zamrożeniu cen energii dla firm. Prąd za 785 zł/MWh

Maksymalną cenę energii dla firm wprowadziła ustawa z 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych, mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku.

Dzięki ustawie wymienione w niej podmioty będą mogły skorzystać z gwarantowanej, maksymalnej ceny energii dla firm w 2023 roku, w wysokości 785 zł/MWh.

Żeby jednak skorzystać z tej ceny, należy do swojego sprzedawcy prądu złożyć oświadczenie.

W oświadczeniu przedstawiciel firmy wykazuje, że firma należy do grupy odbiorców uprawnionych do skorzystania z ulgi.

"Oświadczenie nie jest bardzo trudne, niektórzy dostawcy robią to przez Internet. Trzeba po prostu usiąść i poświęcić parę minut" - powiedział w TOK FM rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, Adam Abramowicz:

Zamrożenie cen energii dla firm. Kto i do kiedy powinien złożyć oświadczenie o zamrożenie cen prądu?

Na złożenie oświadczeń nie zostało wiele czasu. Trzeba to zrobić do środy 30 listopada 2022 roku.

Kto może złożyć oświadczenie i skorzystać z preferencyjnych cen prądu? Są to:

mikroprzedsiębiorcy w tym również prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą zarejestrowaną w CEIDG,

mali i średni przedsiębiorcy,

szkoły,

szpitale,

spółki komunalne,

gminy,

spółki jawne, spółki z o.o., spółki akcyjne zatrudniające średniorocznie do 250 pracowników, o obrocie netto nieprzekraczającym 50 mln euro, które nie należą do grupy mikro, małych i średnich firm.

Jednoosobowa działalność gospodarcza zarejestrowana w domu, a oświadczenie o maksymalnej cenie prądu. Wypełniać czy nie?

Jak wyjaśnia infor.pl, pamiętajmy, że złożenie oświadczenia, to nie jest obowiązek. To tylko możliwość skorzystania z preferencyjnej stawki za prąd. Więc nikt nam o niej nie będzie przypominał. Oświadczenie nie jest też wnioskiem. Nie jest to rodzaj podania, które np. Tauron, Enea lub PGE rozpatrują. O nic się nie staramy w przedsiębiorstwach energetycznych. Jest to dla nich informacja o:

spełnianiu warunków ustawowych dla tańszego prądu,

licznikach prądu, na których np. Tauron, Enea lub PGE mają zastosować jego gwarantowane ceny.

Bez tej informacji energetycy nie będą wiedzieli u kogo i jakie zastosować stawki za prąd.

Wielu przedsiębiorców rejestruje swoje jednoosobowe działalności w domu lub mieszkaniu. Wielu z nich zastanawia się więc, czy składać oświadczenie jako przedsiębiorca, czy nie. Tu warto zauważyć, że stawka za prąd na potrzeby gospodarstwa domowego w ramach limitu zużycia energii wynosi 693 zł netto za 1 MWh (852,39 zł brutto), ale jako gospodarstwo domowe nie można odzyskać VAT-u. Przedsiębiorcy mają wyższą stawkę preferencyjną - 785 zł za 1 MWh. Jeśli jest to stawka netto, to przedsiębiorca będący płatnikiem VAT może ten VAT odzyskać. Trzeba jednak pamiętać, że rozliczenie kosztów prowadzenia jednoosobowej działalności w domu wiąże się ze zgłoszeniem tego faktu w gminie. Wymaga też wydzielenia i odrębnego rozliczania kosztów związanych z prowadzeniem tej działalności — przypomina poradnikprzedsiębiorcy.pl.

Jak wypełnić oświadczenie o maksymalnej cenie prądu. Wzór

Wzór oświadczenia składa się z trzech części:

danych uprawnionego. Należy wypełnić ją danymi osobowymi,

tabeli, której wypełnienie szczegółowo opisuje MŚiK,

wskazanie kategorii uprawnionego i podpisy. Kategorie są wymienione na końcu oświadczenia. 1- mikroprzedsiębiorcy, 2- małe lub średnie przedsiębiorstwa, 3- jednostki samorządu terytorialnego, 4-użyteczności publicznej.

Jak wypełnić tabelę w oświadczeniu?

kolumna 1. Numer punktu poboru energii elektrycznej (PPE). Można go znaleźć na każdej fakturze, którą wystawia np. Tauron, PGE, Enea,

kolumna 2. Wskazanie kategorii odbiorcy uprawnionego. Należy wpisać 1,2,3 lub 4.

kolumna 3. Data zawarcia umowy sprzedaży energii albo umowy kompleksowej dla każdego PPE,

kolumna 4. Wielkość zużycia energii elektrycznej — dane służące określeniu szacunkowej części energii elektrycznej, która będzie zużywana na potrzeby wskazane w art. 5 ustawy.

kolumny 5 i 6. Wypełniając te komórki, należy oprzeć się na prognozie z kolumny 4. W tych kolumnach należy wpisać dane procentowe pokazujące ile prądu dla danego PPE będzie objęte ceną maksymalną, a ile nie będzie objęte.

"Pola zawarte w kolumnie 4 powinny zawierać dane liczbowe, o szacowanym wolumenie energii elektrycznej, który zużywany będzie w danym PPE w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r" - wyjaśniło ministerstwo, odnosząc się do uwagi portalu infor.pl, że opis wypełnienia jest nieprecyzyjny.

Oświadczenie składane przez odbiorców uprawnionych. Czy można złożyć osobiście, pocztą i przez Internet?

Oświadczenie w postaci papierowej musi być podpisane własnoręcznym podpisem. Może być złożone w dwojaki sposób:

osobiście w siedzibie uprawnionego sprzedawcy energii lub innych miejscach wykonywania przez niego działalności,

wysłane pocztą.

Dokument można też dostarczyć elektronicznie, trzeba jednak dysponować odpowiednim podpisem:

kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

podpisem zaufanym,

podpisem osobistym.

Źródła: gov.pl, sip.lex.pl, infor.pl, poradnikprzedsiębiorcy.pl