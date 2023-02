"Jesteśmy w Kijowie, by pokazać silne wsparcie UE". Wizyta liderów Komisji Europejskiej w Ukrainie

Zobacz wideo

Ursula von der Leyen przypomniała, że odwiedza Kijów po raz czwarty od czasu, gdy Rosja napadła na Ukrainę. Tym razem - podkreśliła - przybywa z grupą komisarzy unijnych.

REKLAMA

"Spotkanie Komisji z rządem Ukrainy będzie okazją do wymiany informacji na temat wielu obszarów współpracy między UE a Ukrainą oraz omówienia zbliżającej się odbudowy i europejskiej drogi tego kraju. To także okazja do pogłębienia dalszej współpracy z Ukrainą" - podkreśliła KE.

Do Kijowa oprócz szefowej KE Ursula von der Leyen przybyli m.in.: wiceprzewodniczący KE Margrethe Vestager i Valdis Dombrovskis, wysoki przedstawiciel Unii ds. zagranicznych Josep Borrell, komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski, komisarz ds. wewnętrznych Ylva Johansson i komisarz ds. gospodarczych Paolo Gentiloni.

Szczyt UE-Ukraina

Na czwartek zaplanowano spotkania komisarzy z przedstawicielami rządu Ukrainy. Van der Leyen i szef Rady Europejskiej Charles Michel spotkają się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. W piątek w Kijowie odbędzie się szczyt UE-Ukraina.

Jak ustalił brukselski portal Politico, von der Leyen i przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel mają rozwiać w piątek nadzieje Ukrainy na przystąpienie do Unii w ciągu dwóch lat. Politico zaznacza jednocześnie, że "w Brukseli istnieje rzeczywista wola okazania solidarności z Ukrainą w innych kwestiach, na przykład w sprawie porozumienia w sprawie ruchu bezwizowego dla towarów przemysłowych i nowego "międzynarodowego centrum" do zbadania "zbrodni agresji przeciwko Ukrainie"".

Posłuchaj: