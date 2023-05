Ambasador Rosji nie złożył kwiatów na cmentarzu żołnierzy radzieckich. Aktywiści otoczyli Andriejewa

Ambasador Rosji w Polsce Siergiej Andriejew próbował we wtorek złożyć wieniec przed cmentarzem żołnierzy radzieckich w Warszawie. Uniemożliwili mu to aktywiści z Euromajdanu. Otoczyli go i nie dali przejść.

Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Wyborcza.pl