Stopy procentowe. Znamy decyzję Rady Polityki Pieniężnej

To ósmy miesiąc z rzędu bez decyzji o zmianie stóp procentowych. Ostatnia podwyżka miała miejsce we wrześniu 2022 r. Wprawdzie RPP nie ogłosiła, że cykl podwyżek stóp został zakończony, ale taka decyzja nie zaskoczyła ekspertów. Zdaniem ekonomistów więcej podwyżek stóp procentowych już nie będzie.

Coraz więcej członków RPP zaczyna natomiast skłaniać się już do pierwszych obniżek. Wygląda bowiem na to, że inflacja wyhamowała i powoli zmierza w kierunku poziomu jednocyfrowego. Przypomnijmy, że w kwietniu, według wstępnych szacunków GUS inflacja wyniosła 14,7 proc.

Tyle, że to nie jest czas na obniżki. A nawet na ich zapowiadanie - komentuje dr Jarosław Janecki, szef Towarzystwa Ekonomistów Polskich. - W dalszym ciągu mamy do czynienia z presją inflacyjną zdecydowanie wyższą od celu Banku Centralnego. Europejski Bank Centralny ostatnio podnosił stopy procentowe i tłumaczył to tym, że mamy do czynienia ze zbyt wysoką inflacją przez zbyt długi okres - wskazał ekspert.

