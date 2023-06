Hanna Machińska Człowiekiem Roku 2023 "Gazety Wyborczej"

"Za stawanie zawsze po stronie ofiar. Za upór, bezkompromisowość. Za jej postawę przy granicy z Białorusią. Za dawanie nadziei" - powiedział Jarosław Kurski wręczając nagrodę Machińskiej.

Redakcja "Gazety Wyborczej" przyznaje tytuł "Człowieka Roku" po raz 25. Pierwszym laureatem - w 1999 roku - był prezydent Czech Vaclav Havel.

Hanna Machińska. Kim jest?

Dr Hanna Machińska została zastępczynią RPO w 2017 roku, na to stanowisko powołał ją ówczesny rzecznik - Adam Bodnar. Odwołał ją pod koniec 2022 roku obecny RPO, Marcin Wiącek. Hanna Machińska od lat jest zaangażowana w walkę z dyskryminacją, ksenofobią i nietolerancją. Podczas pełnienia swojej funkcji w biurze RPO zajmowała się choćby prawami migrantów na polsko-białoruskiej granicy. Dlatego jej odwołanie wywołało oburzenie i protesty wśród organizacji pozarządowych oraz ekspertów, którzy z biurem RPO współpracowali.