Nożownik ze Stalowej Woli zatrzymany. Usłyszy zarzut usiłowania zabójstwa

Jak poinformował PAP w czwartek rano szef Prokuratury Rejonowej w Stalowej Woli prok. Adam Cierpiątka, powodem ataku na 28-letniego mężczyznę była zazdrość o dziewczynę. Dodał, że 18-latek zostanie w czwartek przesłuchany i zostanie mu ogłoszony zarzut usiłowania zabójstwa.

REKLAMA

Jak poinformowała w czwartek rano PAP oficer prasowy stalowowolskiej policji mł. aspirant Małgorzata Kania. 18-letni nożownik został zatrzymany w środę późnym wieczorem, na terenie Stalowej Woli, w pobliżu komendy policji. Jak dodała, to mieszkaniec pow. stalowowolskiego. Zastrzegła jednocześnie, że na obecną chwilę nie może powiedzieć nic więcej.

Informacje o zdarzeniu podały lokalne media, według których do ataku doszło w środę około godz. 17:30 w garażach za blokami przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki. 18-latek zaatakował nożem innego mężczyznę, raniąc go w klatkę piersiową i szyję. Sprawca zbiegł. Świadkami zdarzenia były dwie dziewczyny, które wezwały pomoc. Mężczyzna został przewieziony do szpitala.