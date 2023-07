ABW o rosyjskiej siatce szpiegowskiej. Zatrzymany szpieg obserwował obiekty militarne i porty

Zobacz wideo Aplikacja TOK FM - prezentuje Tomasz Setta

Śledztwo prowadzone przez ABW pod nadzorem lubelskiej Prokuratury Krajowej dotyczy siatki szpiegowskiej, która na terenie RP realizowała zadania na rzecz Rosji.

"Do zatrzymania podejrzanego doszło 21 czerwca br. Zatrzymany jest 15 osobą, której przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej w związku z prowadzeniem działalności szpiegowskiej" - poinformowało biuro prasowe ministra koordynatora służb specjalnych.

Dział prasowy Prokuratury Krajowej przekazał, że zatrzymany to obywatel Ukrainy, który przebywał na terytorium Rzeczypospolitej od 2019 roku.

Wiadomo, czym się zajmował

Śledczy ustalili, że mężczyzna obserwował infrastrukturę krytyczną, w tym obiekty militarne i porty morskie. Na bieżąco informował zleceniodawców o wynikach prowadzonego rozpoznania, za które otrzymywał wynagrodzenie.

Prokurator przedstawił zatrzymanemu zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz działania na rzecz obcego wywiadu przeciwko interesom Rzeczpospolitej Polskiej. "Czyny zarzucane podejrzanemu zagrożone są karą do 10 lat pozbawienia wolności" - wyjaśnił dział prasowy PK.

Mężczyzna tymczasowo aresztowany na trzy miesiące

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, realną obawę ucieczki podejrzanego, grożącą mu surową karę prokurator skierował do sądu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Sąd w pełni podzielił argumentację prokuratora i mężczyzna został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.

Dział prasowy poinformował, że jest to już kolejna osoba zatrzymana w śledztwie dotyczącym siatki szpiegowskiej współpracującej z rosyjskimi służbami specjalnymi. Podejrzani zidentyfikowani jako cudzoziemcy zza wschodniej granicy prowadzili działania wywiadowcze, ale również propagandowe przeciwko Polsce oraz przygotowywali akty dywersji na zlecenie rosyjskiego wywiadu.

Prowadzona przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego sprawa jest dynamiczna i rozwojowa. ABW kontynuuje intensywne działania mające na celu ustalenie szczegółów dotyczących aktywności siatki szpiegowskiej oraz wykrycie wszystkich powiązanych z nią osób - poinformowano.

