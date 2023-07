Inflacja w Polsce. Najnowsza prognoza NBP. Co nas czeka w najbliższych miesiącach?

Zobacz wideo Aplikacja TOK FM - prezentuje Tomasz Setta

Główny Urząd Statystyczny informował, że w maju inflacja wynosiła 13,0 proc., a w czerwcu spadła do 11,6 proc. Z najnowszej prognozy NBP wynika, że inflacja bazowa w tym roku będzie na poziomie 10,5 proc., a w przyszłym na 6,1 proc.

"Zgodnie z projekcją – przygotowaną przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP oraz uwzględniającą dane, dostępne do 22 czerwca 2023 roku – roczna dynamika cen znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 11,1 – 12,7 proc. w 2023 r. (wobec 10,2 – 13,5 proc. w projekcji z marca 2023 r.), 3,7 – 6,8 proc. w 2024 r. (wobec 3,9 – 7,5 proc.) oraz 2,1 – 5,1 proc. w 2025 r. (wobec 2,0 – 5,0 proc.)" - wskazano w poniedziałkowej publikacji NBP "Raport o inflacji – lipiec 2023 r.".

Dodano, że roczne tempo wzrostu PKB według projekcji znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale -0,2 – 1,3 proc. w 2023 r. (wobec -0,1 – 1,8 proc. w projekcji z marca 2023 r.); 1,4 – 3,3 proc. w 2024 r. (wobec 1,1 – 3,1 proc.) oraz 2,1 – 4,4 proc. w 2025 r. (wobec 2,0 – 4,3 proc.). Według projekcji inflacja CPI w Polsce będzie się obniżać także w kolejnych latach - wskazano.

Zaznaczano, że "w horyzoncie projekcji obniży się inflacja bazowa". "Niektórzy członkowie Rady zwracali jednak uwagę, że od połowy 2023 r. większość inflacji będzie wynikać z inflacji bazowej" - stwierdzono. Jak podano, część członków Rady wskazywała na niepewność dotyczącą perspektyw inflacji, "w tym niektórzy członkowie Rady podkreślali możliwość kształtowania się dynamiki cen powyżej centralnej ścieżki projekcji, a inni zwracali uwagę na prawdopodobieństwo szybszego spadku inflacji".

