Próba linczu na basenie w Bytomiu? Wideo pokazuje przepychanki i interwencję policji

Jak przekazała serwisowi Bytomski.pl oficer prasowy bytomskiej policji komisarz Anna Lenkiewicz, 15 lipca zatrzymano czterech mężczyzn w wieku 18-48 lat. W poniedziałek mają zostać doprowadzeni do prokuratury. Wtedy też ma się okazać, czy i jakie zarzuty będą im przedstawione. - Na razie mówi się o zmuszaniu do określonego zachowania - czytamy w serwisie Bytomski.pl.

Nagranie, które pojawiło się m.in. w serwisie YouTube, pokazuje tłum zgromadzony na basenie przy ul. Wrocławskiej w Bytomiu (zdecydowaliśmy się nie zamieszczać nagrania z tego zdarzenia i ograniczyć się do opisu zarejestrowanych scen). Słychać wyzwiska i wulgaryzmy, które wzmagają się, gdy policjanci wyprowadzają zatrzymanych z budynku i prowadzą ich do radiowozu. Wtedy dochodzi do przepychanek między mundurowymi a częścią tłumu.

Z informacji mediów lokalnych wynika, że część spośród kąpiących chciało na własną rękę wymierzyć sprawiedliwość - tego udało się uniknąć. Cudzoziemcom zarzucano "zachowania pedofilskie". Policja jednak nie odniosła się do tych pogłosek.

- Sytuacja na basenie była naprawdę napięta, policjanci musieli interweniować, bo tłum był rozjuszony - potwierdza kom. Lenkiewicz w rozmowie z "Życiem Bytomskim". - Na szczęście nikomu nic się nie stało, dzieci też nie zostały poszkodowane.