Wypadek w Krakowie. Prokuratura: Kierowca był nietrzeźwy. Ujawniono, ile mężczyzna miał promili

Jak przekazał Brzegowy, kierujący autem w moczu miał 2,6 promila alkoholu. Jeden z pasażerów miał we krwi 1,3 promila, a w moczu - 1,6 promila. Drugi pasażer - 1,4 we krwi, 1,2 w moczu. Trzeci pasażer był trzeźwy.

Prokurator zapytany o prędkość, z jaką jechał samochodów, odpowiedział, że zostanie ona podana po analizie materiału dowodowego oraz opinii biegłych.

Jak wykazała sekcja zwłok, przyczyną śmierci czterech mężczyzn, w wieku 20-24 lata, były wielonarządowe obrażenia ciała, głowy i kręgosłupa.

Do śmiertelnego wypadku doszło w nocy z piątku na sobotę. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący żółtym renaultem megane, jadąc al. Krasińskiego w kierunku mostu Dębnickiego, stracił panowanie nad pojazdem, przejechał przez skrzyżowanie przed mostem, zjeżdżając w lewą stronę, uderzył w słup sygnalizacji świetlnej i lampę oświetlenia ulicznego, a następnie zjechał, dachując, po schodach na bulwar Czerwieński, gdzie z kolei uderzył w betonowy mur.

Według śledczych auto prowadził Patryk P. Chodzić ma o syna celebrytki Sylwii Peretti.

Prokuratura Okręgowa w Krakowie prowadzi śledztwo w sprawie umyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym i nieumyślnego spowodowania wypadku przez kierującego pojazdem.

