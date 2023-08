Systemy Patriot z Niemiec zostaną w Polsce do końca roku. Później zostaną włączone do Sił Szybkiego Reagowania NATO

Zobacz wideo Aplikacja TOK FM - prezentuje Tomasz Setta

Niemieckie ministerstwo według agencji Reutera poinformowało, że dalsze wydłużanie obecności Patriotów w Polsce nie jest już przewidziane, ze względu na planowane włączenie ich części do Sił Szybkiego Reagowania NATO w 2024 roku, a także prace serwisowe niektórych wyrzutni.

Jak ocenia Reuters, obecnie w Polsce przebywa ok. 300 niemieckich żołnierzy obsługujących trzy baterie Patriot. Stacjonują oni w okolicy Zamościa.

W lipcu szef MON Mariusz Błaszczak po spotkaniu z niemieckim ministrem obrony Borisem Pistoriusem mówił, że strona Polska jest zainteresowana obecnością niemieckich baterii Patriot w Polsce "przynajmniej do końca tego roku". Propozycję dyslokacji niemieckiego sprzętu na wschodniej granicy Polski wysunęła pod koniec 2022 roku ówczesna minister obrony Niemiec Christine Lambrecht po tym, jak w listopadzie na teren Polski wleciała rakieta, która spadła w przygranicznym Przewodowie, zabijając dwie osoby.

