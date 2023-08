Burze przechodzą przez Polskę. To wciąż nie koniec upałów i nawałnic

Zobacz wideo

Burze wystąpią w piątek w całym kraju, ale szczególnie niebezpieczne będą w centrum Polski, gdzie będzie najgoręcej. Tam też będzie kolejna tropikalna noc. Nad ranem krótkotrwałe mgły nad morzem. - powiedział PAP rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski.

REKLAMA

W piątek upalnie będzie na wschodzie i w centrum kraju, nawet do 32-33 stopni Celsjusza. - Na zachodzie, jak to mówią synoptycy, będzie ciepło, ale nie upalnie, bo poniżej 30 stopni C - powiedział Walijewski.

W tym rejonie będzie od 27 do 29 stopni. Chłodniej nad samym morzem 22-23 stopnie na Helu i wybrzeżu wschodnim, do 24 w Świnoujściu. Na obszarach górskich i podgórskich maksymalnie 25-26 stopni.

- W piątek wystąpią burze, które szczególnie niebezpieczne będą w centrum kraju. A w godzinach wieczornych i popołudniowych rozwiną się też burze w Polsce południowo-wschodniej, czyli na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. I one utrzymają się do soboty - przekazał.

W centrum będzie to kolejna noc tropikalna. W pozostałej części kraju będzie od 18 do 19 stopni. - Ale nawet powyżej 18 to jest to temperatura niebezpieczna, przy której człowiek się słabo regeneruje - wyjaśnił rzecznik IMGW.

Burze nad Polską. Dużo interwencji straży pożarnej

Ostatniej doby strażacy mieli najwięcej pracy na Śląsku - 297 interwencji, sporo także na dolnym Śląsku 238 - tam szczególnie trudna sytuacja w Jeleniej Górze i powiecie karkonoskim, po intensywnych opadach z brzegów wystąpiła lokalna rzeka Radomierka. Władze Jeleniej Góry rozdają worki z piaskiem, a walka z żywiołem trwa. W nocy najsilniejsze burze przeszły przez Mazowsze, gdzie interweniowano 74 razy.

Dotąd nie ma informacji o osobach rannych albo poszkodowanych.