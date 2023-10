Kolejny akt oskarżenia dla celebrytów reklamujących mocne alkohole. Lista jest spora

Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście skierowała kolejny akt oskarżenia przeciwko osobom zaangażowanym w nielegalną reklamę alkoholu. Tym razem jednym aktem oskarżenia objętych zostało 12 osób, w tym przedstawiciele podmiotów zlecających reklamę alkoholu osobom umieszczającym je następnie na swoich profilach w portalu Instagram.

REKLAMA

Wśród oskarżonych są znane aktorki Joanna O.-K. i Olga K. oraz influencerki Tatiana M., czy Ewa M-K. znana też z jednego z programów telewizyjnych.

Pozostali oskarżeni Jakub N., Maciej M., Aneta T., Adam Sz., Dominika B., Kamil B., Łukasz S. oraz Małgorzata L. to m.in pracownicy firm zlecających.

- Osobom tym zarzucono zlecanie oraz prowadzenie reklamy alkoholu w postaci wina oraz innych napojów alkoholowych wbrew ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Według dokumentacji zabezpieczonej w toku dochodzenia prowadzonego przez prokuraturę, reklama napojów alkoholowych miała być realizowana za pośrednictwem serwisu Instagram, przy udziale osób rozpoznawalnych w związku z ich aktywnością w mediach społecznościowych. Przypomnieć przy tym należy, że polskie przepisy ustanawiają bezwzględny zakaz reklamy napojów alkoholowych innych niż piwo i są jasne oraz precyzyjne w tej kwestii" - wyjaśnił rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Szymon Banna.

Oskarżonym grozi kara grzywny

Przypomniał, że zasięg nielegalnych reklam, skierowanych głównie do ludzi młodych był ogromny. W Polsce na początku 2022 roku portal społecznościowy Instagram miał bowiem 10,7 milionów zarejestrowanych użytkowników.

- Dostęp do serwisu jest bezpłatny i nie wymaga instalowania żadnych aplikacji. Wszystkie profile, których dotyczy niniejsze postępowanie funkcjonowały jako publiczne, a tym samym dostęp do zamieszczonych na nich treści nie był uzależniony od wcześniejszej akceptacji ze strony właściciela profilu. Łączna liczba osób obserwujących profile osób uczestniczących w przestępczym procederze wynosiła blisko 5 mln osób - podał prok. Banna.

Dodał, że czyny zarzucone oskarżonym zagrożone są karą grzywny w wysokości od 10 tys. do nawet 500 tys. złotych.

Wobec kolejnych trzech osób modelki, celebrytki i influencerki Karoliny P.-S. oraz znanych youtuberek Katarzyny B. oraz Pauliny B., prokuratura skierowała wniosek o warunkowe umorzenie postępowania.

- Osoby te również prowadziły nielegalną reklamę napojów alkoholowych na swoich publicznych profilach w portalu Instagram, niemniej jednak publicznie przeprosiły i wyraziły skruchę za swoje zachowanie oraz zaprzestały reklamowania alkoholu - wyjaśnił prok. Banna.

Posłuchaj:

To nie wszystko, co mamy dla Ciebie w TOK FM Premium. Spróbuj, posłuchaj i skorzystaj z oferty "taniej na zawsze". Wejdź tutaj, by znaleźć szczegóły >>