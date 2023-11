Zobacz wideo

- Będziemy planowali w najbliższym czasie wprowadzić jeden z projektów obywatelskich, bo szanujemy projekty obywatelskie, np. projekt, wobec którego żadna z czterech stron nie ma żadnych uwag: kwestia in vitro. Chcielibyśmy w trybie natychmiastowym rozwiązać kwestię in vitro. To również element programowy naszych formacji. Jest projekt obywatelski, będziemy się za to brali - zadeklarował polityk.

REKLAMA

Do Sejmu wpłynęły już, we wtorek, dwa projekty Lewicy ws. liberalizacji przepisów aborcyjnych. Jeden z nich częściowo depenalizuje aborcję i pomoc w niej, drugi umożliwia przerwanie ciąży do końca 12 tygodnia jej trwania i wprowadza dodatkowe regulacje w zakresie klauzuli sumienia. - Na pewno marszałek Sejmu nie będzie mroził projektów. Myślę, że te projekty będą wchodziły pod obrady Sejmu, wtedy będziemy patrzyli spokojnie, kto jest za tymi projektami, a kto przeciwko. W sprawie aborcji, jeżeli chodzi o Lewicę, nie odpuścimy. [...] Będziemy szukali większości w tej sprawie i znajdziemy, wcześniej czy później - powiedział Czarzasty.