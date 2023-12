Zobacz wideo Tomasz Zimoch w Poranku tłumaczy sytuację z gestem, który wywołał burzę w internecie

Policjanci, którzy zostali śmiertelnie postrzeleni przez poszukiwanego listem gończym Maksymiliana F., mieli jednak duże doświadczenie. - W tym konkretnym przypadku mieliśmy do czynienia z łańcuchem błędów – zaznaczył Andrzej Mroczek - ekspert ds. terroryzmu i terroru kryminalnego.

Gość Mikołaja Lizuta nie chciał ich jednak szczegółowo omawiać, a bardziej skupić się na ogólnej kondycji policji. – Policja w ostatnich latach przeżywa spadek zaufania społecznego, jak również wewnątrz nie dzieje się najlepiej. Widzimy przepaść pomiędzy młodymi a starszymi policjantami. Młodzi nie mają się od kogo uczyć – zaznaczył.

- Przez wiele, wiele lat policja dążyła do tego, żeby polska policja była przyjazna społeczeństwu, wypełniająca swoją misję, natomiast ciąg różnego rodzaju zdarzeń, które mają miejsce w ostatnich latach, istotnie wpływa na negatywne postrzeganie i brak poczucia bezpieczeństwa jednostki – mówił ekspert ds. terroryzmu i terroru kryminalnego z Collegium Civitas.

– Ostatnie lata? Wystarczą ostatnie tygodnie – wtrącił Mikołaj Lizut i wspomniał o śmierci 14-letniej Natalii z Andrychowa, która umarła 500 metrów od posterunku policji, gdzie był jej ojciec i dwie godziny czekał na przyjęcie zgłoszenia. Jak poinformowała Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, wobec czterech policjantów z Andrychowa wszczęto postępowanie dyscyplinarne. – To są rażące błędy – ocenił Mroczek, odnosząc się do błędnego zakwalifikowania poziomu zaginięcia dziecka (policjanci przypisali zaginięciu dziewczynki trzeci poziom) i zaniechania działań, które powinny być podjęte niezwłocznie.

- O tym mówi Zarządzenie Komendanta Głównego Policji z 2018 roku, że przy poziomie pierwszym, a do takiego powinno być zakwalifikowane to zaginięcie, czynności podejmuje się natychmiast z udziałem sił i środków, które są adekwatne do sytuacji – wyjaśniał wykładowca Collegium Civitas.

– Niekompetencja, brak empatii, bezgraniczna dezynwoltura i głupota funkcjonariuszy policji, bo tak to trzeba nazwać, spowodowała tę śmierć, bo można było tę dziewczynkę uratować – mówił ostro Mikołaj Lizut. - Ciężko jest powiedzieć, czy zdołano by uratować, w każdym razie istniało duże prawdopodobieństwo – odparł Mroczek.

Gość TOK FM przyznał, że dowiedzieliśmy się o tej sytuacji, ponieważ była bardzo medialnie nagłośniona, ale jest mnóstwo sytuacji, o których nie wiemy, a również wynikają z błędów i niekompetencji policjantów. - To jest problem bardzo złożony, który pęczniał od wielu, wielu lat - zaznaczył.

Szymczyk "niebezpieczny"

Ekspert ds. terroryzmu i terroru kryminalnego przyznał, że ryba psuła się od głowy i jako przykład podał Jarosława Szymczyka - Komendanta Głównego Policji, który jako szef policji będzie w odchodził w niesławie. – Jak się okazuje, jest on niebezpieczny nie tylko dla swojego najbliższego otoczenia, ale także dla siebie – mówił gość TOK FM, przypominając historię z granatnikiem. - Człowiek z innym kręgosłupem moralnym z inną etyką na pewno podałby się już wielokrotnie do dymisji lub zostałby zdymisjonowany - podkreślił.

- Tak się nie stało i może stąd przyczyny kryzysu policji - przede wszystkim kryzysu wizerunkowego policji, która przez ostatnie 8 lat była wykorzystywana politycznie przez rządzącą partię np. wobec legalnie demonstrujących osób – przypominał Mikołaj Lizut i na koniec zapytał o to, co trzeba natychmiast zrobić w polskiej policji.

- Jeżeli nie mamy sprawnie funkcjonujących szefów, którzy mają kręgosłup moralny i którzy potrafią powiedzieć politykom "nie", to ciężko jest cokolwiek zrobić – zaznaczył Mroczek. – Trzeba odbudowywać etos - podkreślił. W ocenie eksperta konieczny jest także audyt osobowy zarówno na szczeblach komendy głównej, wojewódzkich i miejskich. Dobre byłoby wykorzystanie emerytowanych policjantów jako kadry szkoleniowej. - Gruntowna reforma policji nie podlega dyskusji – podsumował gość Mikołaja Lizuta.