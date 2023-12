Danuta Holecka zamierza iść do sądu. "Ja to wszystko zbieram"

Zobacz wideo

Dziennikarzom serwisu światgwiazd.pl udało się skontaktować z Danutą Holecką z prośbą o komentarz w sprawie jej odejścia z Telewizji Polskiej. Szefowa serwisu informacyjnego odparła: "Proszę pani, trwa na mnie nagonka, jestem zaszczuwana. Nie chcę niczego komentować".

REKLAMA

Dopytywana przez dziennikarkę wskazała, że "co bym nie powiedziała, to będą komentować, pisać, że milionerka…". - Nie, ja nie chcę nic mówić. Ja to wszystko zbieram i idę do sądu - zapowiedziała Danuta Holecka.

Ostatnie "Wiadomości" z Holecką

Portal naTemat.pl tydzień temu podał, że według nieoficjalnych ustaleń Danuta Holecka odchodzi z TVP. "Dokumenty zostały już podpisane. Ma odejść 12 grudnia za porozumieniem stron z rocznym okresem wypowiedzenia" - pisali dziennikarze.

Szefowa "Wiadomości" zaprzeczała. 4 grudnia portal Wirtualnemedia.pl również potwierdził nieoficjalnie w TVP Info, że w połowie grudnia przestanie prowadzić główny serwis

W mediach społecznościowych powstało nawet wydarzenie "Wielkie Narodowe Oglądanie Ostatnich Wiadomości z Holecką", które cieszy się ogromną popularnością.

Danuta Holecka szefową "Wiadomości" TVP została w 2019 roku. Głównie wydanie informacyjnego programu telewizji państwowej prowadzi na stałe od 2016 roku. Zasłynęła z wielu rozmów z politykami PiS, gdzie nie zadawała trudnych pytań i wychwalała zasługi obozu władzy.