Zobacz wideo

Europejski Trybunał Praw Człowieka przyznał rację parom jednopłciowym, które według Trybunału mają prawo domagać się prawnego zabezpieczenia we własnym kraju.

REKLAMA

"Trybunał uznał, że państwo polskie nie wywiązało się z obowiązku zapewnienia skarżącym uznania i ochrony ich związków jednopłciowych. Uchybienie to spowodowało niezdolność skarżących do uregulowania podstawowych aspektów ich życia i stanowiło naruszenie ich prawa do poszanowania życia seksualnego" - czytamy w wyroku.

Trybunał wskazał też, że Polska jest zobowiązana do wdrożenia tego wyroku. A co za tym idzie - musi wyprowadzić jakąś formę legalizacji związków par jednopłciowych.

Wtorkowy wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka jest odpowiedzią na wniosek złożony przez pięć polskich par osób tej samej płci w 2017 roku, zrzeszonych w Koalicji na Rzecz Związków Partnerskich i Równości Małżeńskiej. Domagali się m.in. tego, by Polska zmieniła prawo i umożliwiła parom jednopłciowym zawieranie związków partnerskich lub małżeństw.

"Historyczna chwila"

"To historyczna chwila dla osób LGBT! Europejski Trybunał Praw Człowieka nakazał Polsce uznanie praw par osób tej samej płci! Dyskryminacje i wykluczenie zastąpimy równością. Czas na równe prawa!" - skomentował w serwisie X Robert Biedroń.