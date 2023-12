Zobacz wideo

Paweł Wroński w mediach społecznościowych poinformował, że żegna się z "Gazetą Wyborczą". "Z żalem informuję, że ze względu na nowe wyzwanie, kończę karierę dziennikarza informacyjnego, a także aktywnego członka społeczności TT. Za głupie wpisy przepraszam, za mądre dyskusje dziękuję. Życzę Wesołych Świąt i wszystkiego dobrego" - napisał we wpisie na platformie X.

Z informacji "Presserwisu" wynika, że Paweł Wroński zostanie rzecznikiem prasowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Nowym ministrem dyplomacji w rządzie Donalda Tuska ma być Radosław Sikorski. Jak podaje portal Wirtualne Media, na 13 grudnia zaplanowano pierwszą konferencję prasową z udziałem Wrońskiego.

Paweł Wroński z "Gazetą Wyborczą" związany był od 1991 roku. Zajmował się polityką krajową, publikował też reportaże i wywiady. Prowadził także poranne audycje w radiu TOK FM. W 2014 roku odznaczony został przez prezydenta Bronisława Komorowskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Dwa lata wcześniej otrzymał Srebrny Medal "Za zasługi dla obronności kraju".

